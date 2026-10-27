Λιάγκας: «Ποταμός» κατά της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά

Ο Γιώργος Λιάγκας πήρε θέση μετά το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για το μίνι της Μαρίας Αντωνά και την αντίδραση της ραδιοφωνικής παραγωγού.

Ο παρουσιαστής ανέφερε πως είχε αποφασίσει να μην ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα στην εκπομπή του, ακριβώς λόγω της προσωπικής τους σχέσης.

«Το σκέφτηκα πάρα πολύ από χθες, γιατί ξέρετε πολλά χρόνια ότι δε θέλω να μπλέκω καθόλου τα προσωπικά μου με τα επαγγελματικά μου, παρότι κάποια στιγμή στη ζωή μου μοιραία μπλέξανε. Σκέφτηκα πάρα πολύ αν πρέπει στην εκπομπή αυτή σήμερα να παίξουμε το θέμα της κυρίας Κουτσελίνη που επιτέθηκε με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο στη Μαρία Αντωνά», είπε αρχικά.

«Η Μαρία είναι η σύντροφός μου εδώ και δυόμιση χρόνια. Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι δεν πρέπει να το παίξω. Προφανώς, φεύγοντας από τη γιορτή του Δημήτρη μετά το απόγευμα, όλη τη μέρα την πέρασα με τη Μαρία και έζησα πραγματικά όλο αυτό που βίωσε και η Μαρία χθες, με εκατοντάδες μηνύματα ανθρώπων να τη στηρίζουνε για την απρεπή επίθεση που της έκανε χθες η κυρία Κουτσελίνη», συνέχισε ο παρουσιαστής.

«Με ρώτησε και η Μαρία, μου λέει, “θα το παίξετε;”. Και λέω “Ρε Μαρία, δεν είναι σωστό να το παίξω”, γιατί υπάρχει και υποκειμενισμός. Μέσα στην αντικειμενικότητα του τεράστιου λάθους της κυρίας Κουτσελίνη υπάρχει και η υποκειμενικότητα ότι η Μαρία είναι σύντροφός μου, οπότε ακόμα και άδικο να είχε εγώ θα τη στήριζα. Άρα, στη λογική ότι πρέπει να είμαι αντικειμενικός στη δουλειά αυτή, είχα επιλέξει μέχρι και σήμερα το πρωί να μην το παίξουμε το θέμα», εξήγησε.

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