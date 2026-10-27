Μαρία Σάκκαρη: Πρόωρος αποκλεισμός από το τουρνουά στο Τόκιο

Πρόωρα ολοκληρώθηκε η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στο WTA 500 του Τόκιο, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε από τη Γιούλια Πουτίντσεβα με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-1), έπειτα από μια αναμέτρηση διάρκειας 2 ωρών και 26 λεπτών.

Η Σάκκαρη δεν κατάφερε να διατηρήσει σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, πληρώνοντας τα πολλά αβίαστα λάθη της, τα οποία έφτασαν συνολικά τα 39.

Πήρε το δεύτερο σετ, αλλά δεν είχε συνέχεια

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να κάνει break στην πρώτη ευκαιρία που της παρουσιάστηκε. Ωστόσο, η Πουτίντσεβα αντέδρασε, εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες της αντιπάλου της και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη έβγαλε αντίδραση και με καλύτερη παρουσία κατάφερε να ισοφαρίσει, επικρατώντας με 6-3 και στέλνοντας το παιχνίδι σε τρίτο σετ.

Εκεί, όμως, η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε ξανά. Η Πουτίντσεβα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ελληνίδας, πήρε προβάδισμα με 4-0 έπειτα από δύο διαδοχικά breaks και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη. Η Σάκκαρη μείωσε σε 4-1, αλλά δεν μπόρεσε να επιστρέψει, με την αντίπαλό της να κλείνει το σετ στο 6-1 και να πανηγυρίζει την πρόκριση.

Επόμενος σταθμός το Χονγκ Κονγκ

Η Μαρία Σάκκαρη καλείται πλέον να αφήσει πίσω της τον αποκλεισμό από το Τόκιο και να επικεντρωθεί στην τελευταία αγωνιστική της υποχρέωση για τη φετινή σεζόν.

Η Ελληνίδα τενίστρια αναμένεται να αγωνιστεί στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 2-8 Νοεμβρίου, αναζητώντας ένα θετικό κλείσιμο στη χρονιά.

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