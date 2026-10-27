Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Με στόχο την 7η νίκη του στη φετινή EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 ώρα Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και τη στήριξη του κόσμου τους, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας. Απέναντί τους θα βρεθεί μία ομάδα με ποιότητα και επιθετικές λύσεις, η οποία αναζητά σταθερότητα στα αποτελέσματά της.

Τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Πρόγραμμα 8ης αγωνιστικής EuroLeague





Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Ντουμπάι – Παρί 18:00

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:00

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα 21:00

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε 21:30

Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Μπεσίκτας – Ολυμπιακός 19:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 20:00

Βιλερμπάν – Παρτίζαν 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 21:30

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