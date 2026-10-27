Ισραήλ: Πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

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Πάνω από επτά εκατομμύρια Ισραηλινοί καλούνται σήμερα στις κάλπες, στις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, ψηφοφορία που για πολλούς έχει άρωμα δημοψηφίσματος για τα πεπραγμένα του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη διχασμένη χώρα.

Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με φόντο τις διεθνείς εντεινόμενες επικρίσεις για τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τη βία των εποίκων και την επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη επί των ημερών της πιο δεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ.

Η ψηφοφορία και το αποτέλεσμά της θα παρακολουθηθεί στενά και στο εξωτερικό, καθώς ο Νετανιάχου πολλαπλασιάζει ξανά τις απειλές εναντίον του Ιράν εγείροντας κίνδυνο επιδείνωσης του περιφερειακού πολέμου που είχε ήδη σοβαρές συνέπειες σε όλο τον κόσμο.

Αμφίρροπη αναμέτρηση και πιθανές μετεκλογικές διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η συμμαχία της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς υπό τον Νετανιάχου και ο βασικός συνασπισμός της αντιπολίτευσης υπό τον κεντρώο Άιζενκοτ εμφανίζονται να δίνουν μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Οι ίδιες μετρήσεις δεν καταγράφουν σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία για κανένα από τα δύο στρατόπεδα, με το όριο για τον σχηματισμό κυβέρνησης να βρίσκεται στις 61 έδρες της Κνέσετ, της ισραηλινής Βουλής.

Η εικόνα αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρατεταμένων διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Το ιδιαίτερο βάρος της αναμέτρησης αποτυπώνεται και στις τοποθετήσεις των πολιτών.

Η Ουριέλ Μπράντλερ, 58 ετών, η οποία εργάζεται στον κλάδο των ακινήτων στην Ιερουσαλήμ, δηλώνει «πολύ, πολύ στρεσαρισμένη» για την εκλογική διαδικασία.

Κατά την εκτίμησή της, οι σημερινές εκλογές συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες στην ιστορία του Ισραήλ, ενώ η ίδια εκφράζει την ελπίδα να υπάρξει «αλλαγή προς το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα».

Σχεδόν 7,3 εκατ. ψηφοφόροι, προσδοκίες για συμμετοχή ρεκόρ

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι η συμμετοχή ενδέχεται να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, λόγω της ιδιαίτερης πολιτικής και κοινωνικής σημασίας της αναμέτρησης.

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί που ζουν στο εξωτερικό επέστρεψαν στη χώρα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ενώ αυξημένη κινητοποίηση καταγράφεται και στην αραβική μειονότητα του Ισραήλ.

Οι Άραβες πολίτες αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού και, σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρεται από τις κοινότητές τους, πολλοί αισθάνονται ότι αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε πρωτοφανή βαθμό.

Μέρος της μειονότητας εμφανίζεται αποφασισμένο να εκφράσει μέσω της κάλπης την αντίθεσή του στη σημερινή κυβέρνηση και να συμβάλει στην απομάκρυνσή της από την εξουσία.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 και κλείνουν στις 22:00, ώρα Ελλάδας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, τα μεγάλα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα αναμένεται να μεταδώσουν τις πρώτες εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ η ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες.

Νετανιάχου: Η ασφάλεια στο επίκεντρο και νέες απειλές κατά του Ιράν

Η έντονη πόλωση που επικρατεί στην ισραηλινή κοινωνία μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 αποτυπώνεται στο γεγονός ότι και οι δύο βασικές πολιτικές συμμαχίες παρουσιάζουν τις εκλογές ως αναμέτρηση υπαρξιακής σημασίας για τη χώρα, αν και με διαφορετικά επιχειρήματα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, 77 ετών, έχει συμπληρώσει συνολικά 19 χρόνια στην πρωθυπουργία, παραμένοντας ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ.

Στην προεκλογική εκστρατεία του επιχειρεί να πείσει τους ψηφοφόρους ότι αποτελεί τον μοναδικό ηγέτη που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, παρά τη σοβαρή αποτυχία των μηχανισμών ασφαλείας να αποτρέψουν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο ίδιος προβάλλει τα στρατιωτικά πλήγματα που έχει καταφέρει το Ισραήλ στη Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας, και στη Χεζμπολά, παρουσιάζοντάς τα ως αποδείξεις της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής του.

Παράλληλα, υπόσχεται ότι, εφόσον παραμείνει στην εξουσία, θα «τελειώσει τη δουλειά» στο Ιράν, διατηρώντας την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη στο επίκεντρο της πολιτικής του.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, οι ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς έχουν παρουσιάσει σχέδια που προβλέπουν την εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η Ζιπόρα Μπένετ, 85χρονη συνταξιούχος που ζει στην Ιερουσαλήμ, δηλώνει ότι θα στηρίξει τον Νετανιάχου επειδή, όπως υποστηρίζει, «δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες» και εξακολουθεί να διαθέτει «την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης».

Πράγματι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε εκ νέου αυτή την εβδομάδα την υποστήριξή του στην προσπάθεια του Νετανιάχου να παραμείνει στην εξουσία.

Άιζενκοτ: Υπόσχεση για ενότητα και έρευνα για την 7η Οκτωβρίου

Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση παρουσιάζει την εκλογική αναμέτρηση ως μια καθοριστική ευκαιρία για την προστασία της ισραηλινής δημοκρατίας.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου τον κατηγορούν ότι υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς, επισημαίνοντας τις επανειλημμένες επιθέσεις του εναντίον της δικαστικής εξουσίας, την ώρα που ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με δίκες για υποθέσεις διαφθοράς.

Επικεφαλής του βασικού συνασπισμού της αντιπολίτευσης είναι ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Σε αντίθεση με την υψηλών τόνων προεκλογική εκστρατεία του απερχόμενου πρωθυπουργού, ο Άιζενκοτ επέλεξε πιο συγκρατημένη παρουσία, επιδιώκοντας να προβάλλει εικόνα σοβαρότητας και υπευθυνότητας.

Κεντρική του υπόσχεση είναι να «ενώσει ξανά όλους τους Ισραηλινούς», επιχειρώντας να απευθυνθεί σε μια κοινωνία που παραμένει βαθιά διχασμένη.

Στη συμμαχία του συμμετέχουν οι πρώην πρωθυπουργοί Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ, καθώς και έμπειρα πολιτικά στελέχη, όπως ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν και ο Γιαΐρ Γκολάν.

Μία από τις βασικές δεσμεύσεις του συνασπισμού είναι η σύσταση επιτροπής έρευνας για τις παραλείψεις και τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, με στόχο τη διερεύνηση των ευθυνών.

Η πρόταση αυτή αποτελεί κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης με τον Νετανιάχου, καθώς η επίθεση και οι συνέπειές της εξακολουθούν να κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο.

«Αξίζουμε μια χώρα που δεν την απεχθάνεται όλος ο κόσμος»

Για αρκετούς Ισραηλινούς, το διακύβευμα της σημερινής ψηφοφορίας ξεπερνά την επιλογή κυβέρνησης και συνδέεται με την προοπτική εξόδου της χώρας από μια παρατεταμένη περίοδο συγκρούσεων και πολιτικής κρίσης.

Ο Ορ Χόρνινγκ, 39 ετών, ο οποίος εργάζεται στον τομέα της τεχνολογίας στο Τελ Αβίβ, εκφράζει την ελπίδα ότι η χώρα θα καταφέρει να αφήσει πίσω της μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από πολέμους, τρομοκρατικές επιθέσεις και βαθιά τραύματα.

Αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την περιγράφει ως «το μεγαλύτερο σκάνδαλο ασφαλείας στην ιστορία του Ισραήλ».

Ο ίδιος θεωρεί ότι η χώρα χρειάζεται μια συνολική αλλαγή πορείας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις σχέσεις της με τη διεθνή κοινότητα.

«Αξίζουμε να έχουμε μια χώρα την οποία δεν απεχθάνεται όλος ο κόσμος και η οποία φροντίζει τους πολίτες της», δηλώνει.

Κάτι που, όπως προσθέτει, «δεν συμβαίνει σήμερα».

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