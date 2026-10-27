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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυλαία της 4ης αγωνιστικής σήμερα σε Τρίπολη και Σέρρες

ΑΣΤΕΡΑΣ
clock 07:11 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται με την 4η αγωνιστική της League Phase, η οποία περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις σε τρεις ημέρες, από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου. Ο ΟΦΗ παίζει την Τετάρτη (28/10-19:30) στη Λάρισα με την ΑΕΛ.

Στην κορυφή βρίσκονται ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, με τους τρεις συλλόγους να έχουν συγκεντρώσει από έξι βαθμούς και να οδηγούν την κούρσα μετά τις πρώτες αγωνιστικές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Τρίτη 27/10/2026:

16:00 Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου (ΣΠΟΡ FM TV 2)

17:30 Αστέρας - Κηφισιά (ΣΠΟΡ FM TV 1)

Τετάρτη 28/10/2026:

15:00 Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα (ΣΠΟΡ FM TV 2)

15:00 Μαρκό - Ολυμπιακός (ΣΠΟΡ FM TV 1)

17:30 Παναθηναϊκός - Άρης (ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV 1)

19:30 ΑΕΛ - ΟΦΗ (ΣΠΟΡ FM TV 2)

20:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV 1)



Πέμπτη 29/10/2026:

18:00 Βόλος - Ατρόμητος (ΣΠΟΡ FM TV 1)

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