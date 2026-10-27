Χρυσή Μπάλα, Χάρι Κέιν: Ο αρχισκόρερ της Μπάγερν κατέκτησε το πολύτιμο βραβείο για πρώτη φορά στην καριέρα του

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Ο Χάρι Κέιν είναι ο μεγάλος θριαμβευτής της Χρυσής Μπάλας του 2026, καθώς ο Άγγλος στράικερ της Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το πολυπόθητο βραβείο.

Το VIDEO με την απονομή του Κέιν

NI KYLIAN MBAPPÉ NI LAMINE YAMAL... ¡EL BALÓN DE ORO ES PARA HARRY KANE! 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ballondor https://t.co/ES5oVzUGCa — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

Ο έμπειρος επιθετικός πραγματοποίησε μία εξαιρετική αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα των Βαυαρών, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της Bundesliga, του Κυπέλλου Γερμανίας (DFB-Pokal), αλλά και του γερμανικού Super Cup.

Παράλληλα, ο Κέιν ξεχώρισε για τις εντυπωσιακές επιδόσεις του στο σκοράρισμα, καθώς ολοκλήρωσε το γερμανικό πρωτάθλημα με 36 γκολ, επίδοση που του χάρισε το ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι.

Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας ήρθε ως επιστέγασμα μίας σπουδαίας χρονιάς για τον Κέιν, ο οποίος συνδύασε τις συλλογικές επιτυχίες με τις ατομικές διακρίσεις, φτάνοντας για πρώτη φορά στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Χάρι Κέιν κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του την Χρυσή Μπάλα και είναι ο πρώτος Άγγλος που την κατακτά μετά το 2001 και τον Μάικλ Όουεν.