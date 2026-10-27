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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή Μπάλα, Χάρι Κέιν: Ο αρχισκόρερ της Μπάγερν κατέκτησε το πολύτιμο βραβείο για πρώτη φορά στην καριέρα του

κειν
clock 01:16 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Χάρι Κέιν είναι ο μεγάλος θριαμβευτής της Χρυσής Μπάλας του 2026, καθώς ο Άγγλος στράικερ της Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το πολυπόθητο βραβείο.

Το VIDEO με την απονομή του Κέιν

Ο έμπειρος επιθετικός πραγματοποίησε μία εξαιρετική αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα των Βαυαρών, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της Bundesliga, του Κυπέλλου Γερμανίας (DFB-Pokal), αλλά και του γερμανικού Super Cup.

Παράλληλα, ο Κέιν ξεχώρισε για τις εντυπωσιακές επιδόσεις του στο σκοράρισμα, καθώς ολοκλήρωσε το γερμανικό πρωτάθλημα με 36 γκολ, επίδοση που του χάρισε το ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι.

Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας ήρθε ως επιστέγασμα μίας σπουδαίας χρονιάς για τον Κέιν, ο οποίος συνδύασε τις συλλογικές επιτυχίες με τις ατομικές διακρίσεις, φτάνοντας για πρώτη φορά στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Χάρι Κέιν κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του την Χρυσή Μπάλα και είναι ο πρώτος Άγγλος που την κατακτά μετά το 2001 και τον Μάικλ Όουεν.

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