Μπαλτατζή για την αποβολή της: "Είχα ανεπάρκεια πλακούντα και έπρεπε να διακόψω την εγκυμοσύνη"

Η Πέννυ Μπαλταζή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και αποκάλυψε πως είχε πρώιμη ανεπάρκεια πλακούντα και έπρεπε να διακόψει την εγκυμοσύνη της ενώ βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

«Στο πρώτο μου παιδάκι είχα πρώιμη ανεπάρκεια πλακούντα και έπρεπε να διακόψω την κύηση. Συμβαίνουν κι αυτά. Ήμουν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, το γέννησα το παιδάκι. Είναι πολύ δύσκολο. Εννοώ ότι κάπως μετά έχεις την ανάγκη να το δεις όλο αυτό και λογικά, αλλά και να πενθήσεις. Έχεις όλα τα συναισθήματα εκεί», ανέφερε η τραγουδίστρια.

«Το θέλαμε να ξαναπροσπαθήσουμε. Το να κάνουμε οικογένεια ήταν κάτι το οποίο το συμφωνήσαμε εκεί. Είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε οικογένεια, γιατί υπάρχει μια συναίνεση εκεί σε αυτό το πράγμα. Ο σύζυγός μου ήταν στο πλευρό μου και τον ευχαριστώ, γιατί κάθε φορά που συζητάω πάλι αυτά, σκέφτομαι ότι αν τότε τα είχα παρατήσει ή δεν το συζητούσα ή δεν μιλούσα για αυτά που με προβληματίζουν, για αυτά που με πονούν, δεν θα μπορούσα και να πάω παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε, να μιλάμε, να έχουμε ανθρώπους κοντά μας που μπορούν να μας αγκαλιάσουν και να μην υπάρχει αυτό το ταμπού, ότι "μην μιλήσω γι’ αυτό, υπάρχουν χειρότερα". Πάντα θα υπάρχουν και χειρότερα και καλύτερα», είπε.

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