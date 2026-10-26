Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου η Δημοτική Επιτροπή

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Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Αδέσποτα ζώα και τοπική κοινωνία: Υπηρεσίες που προάγουν την κοινωνική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας, σε σχέση με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ενημέρωση των πολιτών, φροντίδα ευζωίας κλπ.)».

2.Επικύρωση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κυλιόμενων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων».

3.Εισήγηση για έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης και ορισμός Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών «Αναβαθμίσεις –Ενημερώσεις –Συντηρήσεις Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Ηρακλείου».

4.Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών για την παραλαβή του Β1 Σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, Συμπλήρωσης Κτηματογραφικής Αποτύπωσης και αναθεώρησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Π.Ε. Καμίνια» και την έναρξη του Β2 Σταδίου της άνω Μελέτης.

5.Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».

6.Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Βασιλειών του Δήμου Ηρακλείου».

7.Εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού για παράταση χρονικής διάρκειας : 1) της με αριθμ. πρωτ. 72850/21.07.2026 Σύμβασης, 2) της με αριθμ.πρωτ.72847/21.07.2026 Σύμβασης, 3) της με αριθμ.πρωτ. 73731/23.07.2026 Σύμβασης.

8.Εισήγηση μετάθεσης χρόνου παράδοσης (κατά 50 ημέρες) του τμήματος (1) «ΣΑΡΩΘΡΟ» της σύμβασης με αρ. πρωτ. 145268/30-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018282432).

9.Μη άσκηση αναίρεσης στο ΣτΕ κατά των υπ ́αριθμ. 285/2026 και 286/2026 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (Α ́ Τμήμα Μονομελές). Ζαχαριουδάκη

10.Εισήγηση για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 505/2026 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

11.Άσκηση ή μη αίτησης οριστικού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης κατά της υπ’ αριθ. 198/2026 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, ως προς τις προσωρινές τιμές εδάφους και επικειμένων.

12.Εισήγηση για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 689/2026 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β ́ Μονομελές).

13.Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση αντικειμενικής αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (Λ.Π.Γ.Κ.) και την ανάγκη αξιοποίησης εξωτερικών συνεργατών, σύμφωνα με το άρθρο 379 του Ν. 5314/2026.

14.Ορισμός υπολόγου για την επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στον δρόμο Πρασσάς –Καλλιθέας στην θέση «Αλεύρου Κάμινος».

15.Εισήγηση για καταβολή ποσού 641,18€ στην Υπηρεσία Φάρων για την εκπόνηση/σύνταξη μελέτης φωτοσήμανσης και την διαβίβαση οδηγιών/κατευθύνσεων φωτοσήμανσης του έργου με τίτλο: «Αντιδιαβρωτική Προστασία της Παράκτιας Ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής».

16.Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής –Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

17.Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή τέλους & προστίμου εκδιδομένων λογαριασμών.

18.Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων ΚΟΚ που έχουν επιβληθεί σε εταιρεία ενοικιαζόμενων οχημάτων.

19.Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ-Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κα Π.Λ.

20.Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ-Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Τ.Π.

21.Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για τη διαγραφή υπολοίπου οφειλών του κ. Ε.Σ λόγω μη εφαρμογής της νόμιμης έκπτωσης.

22.Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για τη διαγραφή υπολοίπου οφειλών λόγω μη εφαρμογής της νόμιμης έκπτωσης στην κα Α.Ρ.

23.Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Μ. Φ.

24.Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Σύλλογο Ηρακλείου Υποστήριξης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αυτισμό «ΗΡ.Υ.Δ.Α».

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