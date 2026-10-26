Αναστασία Φασουλάκη για καρκίνο μαστού: Εξατομίκευση, καινοτόμα φάρμακα, στοχευμένες θεραπείες

Μια ριζική αλλαγή σελίδας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού συντελείται τα τελευταία χρόνια, καθώς η σύγχρονη ογκολογία περνάει οριστικά από την «ομοιόμορφη» αντιμετώπιση, στη λογική της απόλυτης εξατομίκευσης.

Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια ΕΣΥ Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου, Αναστασία Φασουλάκη, η πρόοδος στα νέα φάρμακα, η έγκαιρη διάγνωση και η προσαρμογή των θεραπειών στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, επαναπροσδιορίζουν τα δεδομένα στη μάχη κατά της νόσου.

Η ακτινοθεραπεία παύει πλέον να αποτελεί μια ενιαία μετεγχειρητική υποχρέωση, για όλες τις ασθενείς.

Τα σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα σχεδιάζονται με γνώμονα τη βιολογία του όγκου, την ηλικία, τον γενετικό κίνδυνο και τις προσωπικές ανάγκες της κάθε γυναίκας.

Για τις κατάλληλες ασθενείς, εφαρμόζονται πλέον προγράμματα συνολικής διάρκειας μόλις μιας εβδομάδας, αντί για τις παραδοσιακές 5 έως 6 εβδομάδες, επιτυγχάνοντας άριστα θεραπευτικά αποτελέσματα και εξαιρετική αισθητική αποκατάσταση.

Σε γυναίκες με πρώιμη νόσο χαμηλού κινδύνου, η ακτινοβολία περιορίζεται αποκλειστικά στο σημείο όπου έγινε η επέμβαση (κοίτη του όγκου) και όχι σε ολόκληρο τον μαστό. Η μέθοδος αυτή ολοκληρώθηκε σε ελάχιστες συνεδρίες, μηδενίζοντας την περιττή έκθεση των υγιών ιστών.

Σε περιπτώσεις όπου η ανατομία, το στάδιο της νόσου ή η ανάγκη ακτινοβόλησης των λεμφαδένων επιβάλλουν σταδιακή χορήγηση της δόσης, το σχήμα των 20 συνεδριών παραμένει ένας δοκιμασμένος, ασφαλής και αποτελεσματικός πυλώνας για τον τοπικό έλεγχο.

Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 65 και 55 ετών αντίστοιχα, με όγκους χαμηλού κινδύνου που έχουν αφαιρεθεί χειρουργικά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παράλειψη της ακτινοθεραπείας είναι πλέον μια εφικτή και ασφαλής επιλογή.

Η ογκολογική κοινότητα στην Κρήτη και διεθνώς βαδίζει πλέον σε έναν δρόμο όπου η θεραπεία προσαρμόζεται στα μέτρα της ασθενούς, εξασφαλίζοντας υψηλή αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για την ποιότητα ζωής της.



Ωστόσο επισημαίνεται η μεγάλη σημασία της πρώιμης διάγνωσης για την καλή πρόγνωση της νόσου και αυτό σημαίνει προληπτικές εξετάσεις μαστογραφίας που πρέπει να μπαίνουν στο πρόγραμμα κάθε γυναίκας.

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