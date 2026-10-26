Ηράκλειο: Ο Οκτώβριος κράτησε ψηλά τον τουρισμό - Πληρότητες έως 100%

Με αυξημένη τουριστική κίνηση κινήθηκε ο Οκτώβριος στο Ηράκλειο, με εκπροσώπους του κλάδου να κάνουν λόγο για εικόνα που παρέπεμπε ακόμη και στην υψηλή περίοδο του Αυγούστου. Τουριστικές περιοχές, όπως τα Μάλια και η Χερσόνησος, παρέμειναν γεμάτες από επισκέπτες, δίνοντας σημαντική ώθηση στις τοπικές επιχειρήσεις.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ), Γιώργος Πελεκανάκης, χαρακτήρισε θετική την εικόνα του μήνα, αποδίδοντας μέρος της αυξημένης κίνησης στις καιρικές συνθήκες. Όπως ανέφερε, οι τουρίστες που δεν μπορούσαν να απολαύσουν τη θάλασσα στράφηκαν σε τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και καταστήματα, ενώ σημαντική ήταν και η ενίσχυση για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.

Ενδεικτικό της κίνησης είναι ότι, σύμφωνα με τον κ. Πελεκανάκη, μέχρι και χθες υπήρχαν ξενοδοχειακές μονάδες με πληρότητα που έφτανε το 100%. Ωστόσο, καθώς πλησιάζει ο Νοέμβριος, η μείωση των αεροπορικών αφίξεων σηματοδοτεί σταδιακά το τέλος της τουριστικής περιόδου. Όπως σημείωσε, τα αεροσκάφη φτάνουν πλέον με λιγότερους επιβάτες, ενώ αναχωρούν γεμάτα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα τελευταία δρομολόγια προγραμματίζονται για το Σαββατοκύριακο 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Παράλληλα, εκτιμάται ότι περίπου το 90% των ξενοδοχείων θα έχει ολοκληρώσει τη λειτουργία του, ενώ οι τελευταίες μονάδες αναμένεται να κλείσουν έως τις 15 Νοεμβρίου.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επέκτασης της τουριστικής περιόδου έως τα τέλη Νοεμβρίου, ο κ. Πελεκανάκης ανέφερε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη κοινή συνεδρίαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων , προκειμένου να καθοριστεί η τελική ημερομηνία λήξης της σεζόν.

Όπως εξήγησε, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ ξενοδόχων και tour operators, θα απαιτηθεί η συμβολή της Πολιτείας, μεταξύ άλλων μέσω οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να εφαρμοστεί αρχικά σε δοκιμαστική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και τις προϋποθέσεις που συνεπάγεται η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

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