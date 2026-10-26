Κρήτη - ΟΣΔΕ: Μετρημένοι στα δάχτυλα οι αγρότες που αναμένεται να πληρωθούν τον Οκτώβριο

Μεγάλη εκκρεμότητα στην οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ καταγράφεται λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Οκτωβρίου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί το πολύ το 30% των αιτήσεων. Περίπου 400.000 δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ άνθρωποι που γνωρίζουν την πορεία της διαδικασίας εκτιμούν ότι είναι πρακτικά αδύνατο να ολοκληρωθεί το σύνολο των ενεργοποιήσεων μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις σύνθετες αιτήσεις, με μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων και περισσότερες εκκρεμότητες, οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Μέχρι στιγμής, έχουν προχωρήσει κυρίως απλές δηλώσεις, με ένα ή λίγα αγροτεμάχια, ενώ οι δυσκολότερες περιπτώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου που απομένει. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι μέχρι την περασμένη Παρασκευή είχαν οριστικοποιηθεί περίπου 170.000 αιτήσεις.

Image

Με αυτά τα δεδομένα, η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραμένει μεγάλη, την ώρα που τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων καλούνται να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο εργασίας μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Στην Κρήτη, σύμφωνα με ανθρώπους που συμμετέχουν στη διαδικασία, η κατάσταση στα ΚΥΔ είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Υπάρχουν αιτήσεις που χρειάζονται ακόμη και δύο ή τρεις ημέρες για να ολοκληρωθούν , εξαιτίας των τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας, αλλά και των εκκρεμοτήτων που αφορούν τα αγροτεμάχια, το Κτηματολόγιο και τα δικαιώματα των παραγωγών.

Image

Οι δυσλειτουργίες που καταγράφονται μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιβαρύνουν περαιτέρω τη διαδικασία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, οι μελετητές και οι αγροτικές ενώσεις ζητούν παράταση της προθεσμίας τουλάχιστον έως τα μέσα Δεκεμβρίου, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση των αιτήσεων. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι με γνώση της διαδικασίας, η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 30 Οκτωβρίου, με το ενδεχόμενο η διαδικασία να συνεχιστεί έως τον Δεκέμβριο να θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανό.

Image

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, οι εκτιμήσεις που μεταφέρονται από ανθρώπους που παρακολουθούν τη διαδικασία κάνουν λόγο για μόλις 30.000 έως 40.000 παραγωγούς σε ολόκληρη τη χώρα που ενδέχεται να πληρωθούν τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται κυρίως για μικρές και απλές αιτήσεις, καθώς οι παραγωγοί με σύνθετες δηλώσεις και πολλά αγροτεμάχια δύσκολα θα προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Ειδικότερα, όσοι είχαν οριστικοποιήσει τις αιτήσεις τους έως τις 25 Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα πληρωθούν βάσει του αρχικού σχεδιασμού, με τον αριθμό τους να υπολογίζεται σε περίπου 25.000 έως 30.000 σε πανελλαδικό επίπεδο. Για όσους ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους έως τις 30 Οκτωβρίου, η καταβολή της προκαταβολής έχει επίσης συνδεθεί με την πληρωμή της 30ησ Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πόσοι θα καταφέρουν να ενταχθούν εγκαίρως σε αυτήν.

Image

Αν δοθεί παράταση έως τις 15 Δεκεμβρίου, οι εκτιμήσεις από τον χώρο των ΚΥΔ αναφέρουν ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές πληρωμές μέσα στον Δεκέμβριο, με βάση την πρόοδο των οριστικοποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση, με τα σημερινά δεδομένα, η πληρωμή του Οκτωβρίου αναμένεται να αφορά περιορισμένο αριθμό δικαιούχων, αφήνοντας εκτός μεγάλο μέρος των παραγωγών που δεν έχουν ακόμη καταφέρει να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους.

«Δεκέμβριο και βλέπουμε» είναι η χαρακτηριστική φράση που μεταφέρουν άνθρωποι με γνώση της διαδικασίας, περιγράφοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί τόσο για την ολοκλήρωση των αιτήσεων όσο και για τον χρόνο καταβολής των ενισχύσεων.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Πήγε να κάνει ενεργοποίηση και του ζήτησαν απολυτήριο Λυκείου

Θεραπευτήριο Λασιθίου: Λύση ανάγκης με δύο καθαρίστριες – Απλήρωτες από τον Σεπτέμβριο

Ηράκλειο: Πως θα γιορταστεί η 28η Οκτωβρίου

Μεταναστευτικό: Η Κρήτη "εγκλωβισμένη" στις αφίξεις και την προβληματική διαχείριση

Στρατιωτική θητεία και συντάξεις: Γιατί οι ασφαλισμένοι καλούνται να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ