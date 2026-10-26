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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Πως θα γιορταστεί η 28η Οκτωβρίου

28η οκτωβρίου ηράκλειο
clock 11:25 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τη μαθητική κατάθεση στεφάνων την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και τη μεγάλη παρέλαση την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου θα κορυφωθούν στο Ηράκλειο οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο του «Όχι».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης, την Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η μαθητική κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην πλατεία Ελευθερίας. Την ίδια ημέρα θα γίνουν επετειακές ομιλίες σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 08:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έπαρση της σημαίας στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ στις 10:30 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου.

Θα ακολουθήσει, στις 11:30, επιμνημόσυνη δέηση και τελετή στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με την τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι, με αφετηρία τη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ύψος του Μνημείου της Μάχης της Κρήτης. Τα τμήματα θα κινηθούν προς την πλατεία Ελευθερίας, θα συνεχίσουν στις οδούς Αβέρωφ και Έβανς και θα καταλήξουν στην Καινούρια Πόρτα, έξω από τα ενετικά τείχη, στην είσοδο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης».

Η επίσημη υποστολή της σημαίας θα γίνει στις 17:15, στην πλατεία Ελευθερίας.

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