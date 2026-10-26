Πετρούνιας: Οι φωτογραφίες με τις κόρες του στο Ρότερνταμ μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε στο πλευρό του τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση, αλλά και τις δυο κορούλες του.

Σε μία από τις φωτογραφίες που μοιράστηκαν μαζί μας, ο Λευτέρης Πετρούνιας ποζάρει με το μετάλλιό του, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του.

"Για αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου κάθε φορά, για το γέλιο, το άγχος, την αγωνία,τη δυσκολία της προηγούμενης μέρας,την αγκαλιά που θα σε κάνει να ξεχαστείς,στο χαμογελο που θα σου δώσει δύναμη,για τα ματάκια που θα σε κοιτάξουν με θαυμασμό και αγωνία, για τη στιγμή της προσπάθειας,για τη φωνή που θα ακούσεις πριν ανέβεις,για τον άνθρωπο που δεν σταματά να προσπαθεί και να κάνει αυτό που αγαπά,για το παράδειγμα θάρρους και πίστης που δίνεις σε όλους μας,για όλα αυτά και άλλα τόσα,



Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ μπαμπά, σ ευχαριστώ αγάπη μου ❤️", ήταν το σχόλιο της Βασιλικής στην ανάρτηση της φωτογραφίας.

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