Μεταναστευτικό: Η Κρήτη "εγκλωβισμένη" στις αφίξεις και την προβληματική διαχείριση

Πάνω από 1.110 μετανάστες βρίσκονται σήμερα σε δομές φιλοξενίας στην Κρήτη, την ώρα που οι αφίξεις από τα νότια παράλια συνεχίζονται, δημιουργώντας νέα δεδομένα πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες μεταφορές προς την ηπειρωτική χώρα. Μόνο στο παλιό ψυγείο του λιμανιού Ηρακλείου φιλοξενούνται 329 άτομα , ενώ αύριο αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 140, σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης του χώρου.

Την ίδια ώρα, στην πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα βρίσκονται 159 μετανάστες, ενώ εκεί πρόκειται να μεταφερθούν και όσοι εντοπιστούν στο περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη νότια της Νήσου Χρυσής. Όπως επισημαίνουν πηγές ενημέρωσης, η μεταφορά εκατοντάδων ανθρώπων μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανάσα στις δομές, ωστόσο μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις είναι πιθανό να έχουν καταγραφεί νέες αφίξεις, ανατρέποντας και πάλι τα δεδομένα.

Στο μεταξύ, έντονη είναι η δυσαρέσκεια στους κόλπους του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαχείριση του μεταναστευτικού. Το βάρος της υποδοχής, της καταγραφής, της φύλαξης και της μεταφοράς των αφιχθέντων πέφτει σε μεγάλο βαθμό στις τοπικές υπηρεσίες, ενώ η αποσυμφόρηση των δομών εξαρτάται από τον κεντρικό σχεδιασμό και τις αποφάσεις του αρμόδιου υπουργείου. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι μεταφορές μπορούν να γίνουν με τέτοιο ρυθμό, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες που δημιουργούν οι συνεχείς αφίξεις.

Και ενώ οι δομές παραμένουν επιβαρυμένες, νέα περιστατικά καταγράφονται στα νότια της Κρήτης και στη Γαύδο. Περίπου στις 6:30 σήμερα το πρωί, βάρκα με περίπου 45 μετανάστες έφτασε στην παραλία Κόρφος της Γαύδου. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για περιστατικό νότια της Νήσου Χρυσής, με τους ανθρώπους που θα διασωθούν να αναμένεται να μεταφερθούν στην πρώην ΑΓΡΕΞ της Ιεράπετρας.

Νωρίτερα, 59 μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο γυναίκες και τέσσερις ανήλικοι, ενώ στις 6 το πρωί μεταφέρθηκαν στον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Επίσης, την Κυριακή, περίπου 35 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε πλωτό μέσο, σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου από τις νότιες ακτές της Γαύδου.

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