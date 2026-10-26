Η διαφάνεια ως πυλώνας αναδιανομής του πλούτου. του Γιώργου Μακράκη*

Η διαφάνεια, η εντιμότητα και η χρηστή διαχείριση των οικονομικών αποτελούν βασικό πυλώνα για τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Με άλλα λόγια, η διαφθορά και η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος διευρύνουν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, ενισχύεται η ευνοιοκρατία και οι προνομιούχες ελίτ.

Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι η διαφθορά και τα σκάνδαλα συνιστούν κεντρικό στοιχείο πολιτικής του κ. Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής του.

Δυστυχώς, όμως, το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα 600 εκατομμύρια σε ‘‘συμβουλευτικές εταιρείες’’, τα 12 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και τα 6 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμούς, που εντελώς τυχαία συμμετείχε ένας μόνο ενδιαφερόμενος και πολλά άλλα ακόμη λειτουργούν εις βάρος των πολλών. Όταν η συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με την ακρίβεια και τους χαμηλούς μισθούς, δε γίνεται να ανεχόμαστε τη διαφθορά ως κανονικότητα και τον πλουτισμό των ημετέρων ως φυσικό επακόλουθο.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προτάσσει τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία για το δημόσιο χρήμα ως σημαίνον ζητούμενο άσκησης της πολιτικής, με στόχο την αναδιανομή του πλούτου, τη στήριξη του εισοδήματος των πολλών και της αντιμετώπισης της ακρίβειας. Σε μια ευνομούμενη Πολιτεία η δίκαιη κατανομή των πόρων, η δίκαιη ανάπτυξη βασίζεται στη διαφάνεια. Κι αυτό αποτελεί θεμελιώδης αρχή για μία νέα εναλλακτική πρόταση εξουσίας με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ.

* Ο Γιώργος Μακράκης, είναι Μέλος του Εθνικού Συμβούλιου ΕΛΑΣ

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