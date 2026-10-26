Διπλό «χτύπημα» από Καραμανλή - Σαμαρά σε ένα 24ωρο

Η εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις αποστάσεις που χωρίζουν τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικών θεμάτων.

Οι τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου προκάλεσαν προβληματισμό, καθώς ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε ενημέρωση της Τουρκίας που θα μπορούσε να εκληφθεί ως αναγνώριση δικαιώματος παρέμβασης στο έργο.

Παράλληλα, ο Κώστας Καραμανλής χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά συμφέροντα την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή, εκφράζοντας ανησυχία για τις ευρύτερες επιδιώξεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.

«Το θέμα δεν είναι αν άκουσα εγώ, άλλοι πρέπει να τον ακούσουν», απάντησε με νόημα ο Σαμαράς, αποχωρώντας από το Πολεμικό Μουσείο, όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Το άρθρο του Αντώνη Σαμαρά

Νωρίτερα, σήμερα, σε άρθρο του στην «Εστία», ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις εξελίξεις με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, κάνοντας λόγο για αποτυχημένη εξωτερική πολιτική, ενώ αμφισβήτησε το δόγμα των «ήρεμων νερών» και ζήτησε εκ νέουν την αποπομπή του Γιώργου Γεραπετρίτη.

Ο ίδιος καταλογίζει τη βασική ευθύνη στον πρωθυπουργό που εμπιστεύεται τον Γιώργο Γεραπετρίτη και κατηγορεί την κυβερνητική προπαγάνδα που για μεγάλο χρονικό διάστημα «επιχείρησε να βαφτίσει το κρέας ψάρι».

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