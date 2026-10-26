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Αλλάζουν όλα στα σούπερ μάρκετ: Ποια προϊόντα φεύγουν από τη λίστα των μειωμένων τιμών και ποια μπαίνουν

σούπερ μάρκετ
clock 08:31 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μέχρι το τέλος του έτους θα συνεχιστεί η εθελοντική Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα σούπερ μάρκετ, ωστόσο το επόμενο διάστημα έρχονται αλλαγές σε χιλιάδες κωδικούς, καθώς φεύγουν τα σχολικά και έρχονται τα εορταστικά είδη, ενόψει των Χριστουγέννων. 

Τέλος το μήνα ολοκληρώνεται ο πρώτος «κύκλος» εφαρμογής της πρωτοβουλίας (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος) και πλέον είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση της νέας επικαιροποιημένης λίστας σούπερ μάρκετ και προϊόντων που θα συμμετέχουν στην επόμενη φάση του προγράμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο δίμηνο συμμετείχαν περίπου 1.400 κωδικοί προϊόντων με μειωμένες τιμές, χωρίς να υπολογίζονται τα σχολικά είδη, τα οποία δεν θα περιλαμβάνονται στο νέο κύκλο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, «απόδειξη της αποτελεσματικότητάς της Πρωτοβουλίας είναι ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, τον Ιούλιο του 2026 στην Ελλάδα καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός τροφίμων (-0,4%), τον Αύγουστο σχεδόν μηδενικός (0,1%) και τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε και πάλι αρνητικός πληθωρισμός (-0,2%)».

«Γιορτές για όλους» με μειώσεις έως και 25%

Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία βρίσκεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, η προετοιμασία μια νέας παρέμβασης για την περίοδο των Χριστουγέννων με κωδική ονομασία ««Γιορτές για όλους».

Η νέα πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει κωδικούς τροφίμων για κάθε εορταστικό τραπέζι, με μειώσεις τιμών που θα φτάνουν και το 25%, όπως έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αναμένεται να εφαρμοστεί τις τελευταίες εβδομάδες του έτους, με τη λίστα να περιλαμβάνονται προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, όπως κρέας και τυριά, αλλά και παραδοσιακά γιορτινά προϊόντα όπως τσουρέκι, μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Νέο app για καταγγελίες πολιτών

«My kataggelies» είναι το όνομα της νέας ψηφιακής εφαρμογής που στόχο έχει να βοηθήσει τους καταναλωτές να καταγγέλουν ασικαιολόγητες αυξήσεις τιμών και να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής, οι καταναλωτές θα μπορούν να φωτογραφίζουν προϊόντα για τα οποία θεωρούν ότι έχουν σημειωθεί αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών και να αποστέλλουν τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, ώστε να πραγματοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι.

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