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ΚΡΗΤΗ

Συναγερμός στο Λιμενικό: Πάνω από 90 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Κρήτη και Γαύδο

μεταναστες
clock 07:33 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέες αφίξεις μεταναστών κατεγράφησαν τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Σε 59 ανέρχονται οι μετανάστες που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο γυναίκες και τέσσερις ανήλικοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διασωθέντες πρόκειται να μεταφερθούν στον χώρο του παλιού ψυγείου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρέθηκαν οι λιμενικές Αρχές την Κυριακή, όταν εντοπίστηκε πλωτό μέσο με περίπου 35 αλλοδαπούς σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου από τις νότιες ακτές της Γαύδου. Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) οργάνωσε άμεσα την επιχείρηση, την οποία έφερε εις πέρας ευρωπαϊκό σκάφος της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν σώοι στο λιμάνι Καραβέ.

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