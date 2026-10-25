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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Μια ωραία εικόνα στο Παγκρήτιο...-Ο Σάντος στο γήπεδο(φωτο,vid)

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clock 21:52 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λίγο πριν τη σέντρα, ΟΦΗ-ΠΑΟΚ τη στιγμή της παράταξης, ο ΟΦΗ ετοίμασε  ένα happening, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να κορυφωθούν οι δράσεις για την ενημέρωση και την πρόληψη για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού.

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22 κορίτσια  συνόδεψαν τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και κρατούσαν από ένα ροζ μπαλόνι. Τη στιγμή που  έχουν παραταχθεί οι ομάδες και οι διαιτητές, η ηθοποιός Χαρά - Μαρία Ζαρωνάκη (η οποία έχει νοσήσει και έχει καταπολεμήσει τον καρκίνο του μαστού) πήρε τη μπάλα από το ειδικό βάθρο και  την παρέδωσει στον διαιτητή.

Τη στιγμή αυτή, τα κορίτσια άφησαν τα μπαλόνια στον ουρανό και στο βάθος, κατά μήκος των θυρών 9 - 13, άναψαν βεγγαλικά σε ροζ χρώμα, και  αποτυπωθηκε μια ωραία εικόνα.

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Στο Παγκρήτιο ήταν και ο Φερνάντο Σάντος,και είδε από κοντά την αναμέτρηση.

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Οφη ΠΑΟΚ
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