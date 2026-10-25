Άρης - Ατρόμητος 3-1: Εύκολο τρίποντο οι «κιτρινόμαυροι»

Από το πρώτο κιόλας ημίχρονο «καθάρισε» το ματς κόντρα στον Ατρόμητο ο Άρης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τους Θεσσαλονικείς να επικρατούν τελικά με σκορ 3-1.

Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν πολύ νωρίς με τον Φαμπιάνο και παρότι ισοφαρίστηκαν γρήγορα από τον Σερζίνιο, στη συνέχεια ήταν ασταμάτητοι, σκοράροντας άλλες δύο φορές με τους Κουαμέ και Πετρίς, ενώ ο Γκαρέ πέτυχε και τέταρτο γκολ στο 41', το οποίο όμως ακυρώθηκε για χέρι του ίδιου πάνω στη φάση.

Στην επανάληψη ο Άρης έριξε κατακόρυφα στροφές και διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά του, με τον Ατρόμητο να είναι μεν καλύτερος στα μετόπισθεν, χωρίς όμως να μπορεί σε καμία περίπτωση να απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλη εστία.

Σκόρερ: 4' Φαμπιάνο, 22' Κουαμέ, 27' Πετρίς – 9' Σερζίνιο

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες κάρτες: 33’ Σούταλο, 40’ Πετρίς – 69’ Παπαδόπουλος, 82’ Μουντές, 85’ Πνευμονίδης

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο – Πετρίς Φαμπιάνο Σούταλο Γκαρέ (90’+4’ Ντιαλό) – Ρίτσαρντς Ράτσιτς (90’+4’ Ντέλε-Μπασίρου) Χόνγκλα Μπρούμα (67’ Μπουσαΐντ) – Καντεβέρε (78’ Μιρ) Κουαμέ (78’ Γένσεν).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης - Τσακμάκης Σταυρόπουλος Μάγκνουσον (46’ Μουντές) – Τσιγγάρας (90’+2’ Τζοβάρας) Παπαδόπουλος Γκαρθία (46’ Οφόρι) Μουτουσαμί – Σερζίνιο (61’ Πνευμονίδης) Τσούμπερ Περέα (80’ Τσιλούλης).