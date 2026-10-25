Βόλος- Παναθηναϊκός 0-1: Πέρασε με Ντέσερς

Ένα εξαιρετικό σε δημιουργία (Τεττέη) κι εκτέλεση (Ντέσερς) στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ήταν αρκετά για τον Παναθηναϊκό για να νικήσει τον Βόλο με 1-0 στο «Πανθεσσαλικό» στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League, διατηρώντας τους «πράσινους» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Αυτή ήταν η 4η σερί νίκη του «τριφυλλιού» σε όλες τις διοργανώσεις.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Τασιούρας (46’ Κάτσικας), Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ (63’ Πιέρ-Γκάμπριελ), Λεκούς (74’ Χαραλαμπόγλου), Μπέρνιτς, Λάμπρου (63’ Καμπελά), Γκονζάλες (46’ Κρεσπί), Κομπά, Ουρτάδο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν (79’ Κυριακόπουλος), Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία (68’ Ταμπόρδα), Αντίνο (86’ Λούζα), Τεττέη (68’ Ραστόντερ), Ντέσερς.