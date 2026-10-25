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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Περικλής Δορκοφίκης αντικαταστάτης του Λιόλιου στο ΔΣ της ΕΟΚ

dorkofikis
clock 19:22 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Περικλής Δορκοφίκης αντικαταστάτης του Βαγγέλη Λιόλιου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ.

Η παραίτηση του πρώην, πλέον, προέδρου, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ, έφερε αρκετές και σημαντικές ανακατατάξεις στην Ομοσπονδία.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο Άγγελος Παπανικολάου αναλαμβάνει τον ρόλο του προέδρου, ενώ τη θέση του Λιόλιου στο ΔΣ που έμεινε κενή, βάσει καταστατικού καλύπτεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, τον Περικλή Δορκοφίκη.

Παράλληλα, νέα ειδική γραμματέας θα είναι η Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη, η οποία στην τελευταία συγκρότηση ήταν υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e–kouros) (ΓΓΑ), ενώ σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα αναπληρωματικά μέλη, δηλαδή τον Κέλλυ Γιαννάκη, τον Γιώργο Αντωνιάδη και τον Μπάνε Πρέλεβιτς, κερδίζουν μία θέση σε περίπτωση που χρειαστεί να αναπληρώσουν νέα κενά στο ΔΣ.

Αναλυτικά η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:

ΝΕΟ ΔΣ ΕΟΚ

  1. ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρόεδρος
  2. ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΗΣ: Α΄ Αντιπρόεδρος 
  3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ: Β΄ Αντιπρόεδρος
  4. ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΚΗΣ: Γενικός Γραμματέας
  5. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ – ΦΑΣΟΥΡΑ: Ταμίας
  6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ: Ειδικός Γραμματέας και Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-KOUROS) 
  7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπρόσωπος της ΕΟΚ στον ΕΣΑΚΕ
  8. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ Υπεύθυνος Εθνικών ομάδων
  9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  10. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
  11. ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
  12. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ: Υπεύθυνος Αθλητικής Ακεραιότητας και Αθλητικών Αξιών
  13. ΑΘΗΝΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΚΑ
  14. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
  15. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΗΣ
  16. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ
  17. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
  18. ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
  19. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ
  20. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 1ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ
  21. ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ: 2ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ
  22. ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπρόσωπος ΠΣΑΚΚ
  23. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ: Εκπρόσωπος ΣΕΠΚ

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