Ο Περικλής Δορκοφίκης αντικαταστάτης του Λιόλιου στο ΔΣ της ΕΟΚ

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Ο Περικλής Δορκοφίκης αντικαταστάτης του Βαγγέλη Λιόλιου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ.

Η παραίτηση του πρώην, πλέον, προέδρου, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ, έφερε αρκετές και σημαντικές ανακατατάξεις στην Ομοσπονδία.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο Άγγελος Παπανικολάου αναλαμβάνει τον ρόλο του προέδρου, ενώ τη θέση του Λιόλιου στο ΔΣ που έμεινε κενή, βάσει καταστατικού καλύπτεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, τον Περικλή Δορκοφίκη.

Παράλληλα, νέα ειδική γραμματέας θα είναι η Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη, η οποία στην τελευταία συγκρότηση ήταν υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e–kouros) (ΓΓΑ), ενώ σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα αναπληρωματικά μέλη, δηλαδή τον Κέλλυ Γιαννάκη, τον Γιώργο Αντωνιάδη και τον Μπάνε Πρέλεβιτς, κερδίζουν μία θέση σε περίπτωση που χρειαστεί να αναπληρώσουν νέα κενά στο ΔΣ.

Αναλυτικά η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:

ΝΕΟ ΔΣ ΕΟΚ