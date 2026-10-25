Βαγγέλης Λιόλιος: Παύει οποιαδήποτε ενασχόληση με το μπάσκετ μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία

Ο Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε το πρωί της Κυριακής τον ανακριτή ότι παύει οποιαδήποτε ενασχόληση με το μπάσκετ μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική αυτή διαδικασία.

Σκοπός της κίνησης αυτής είναι να μπορέσει το μπάσκετ να προχωρήσει μπροστά και να μην μείνει πίσω όσο διαρκεί αυτή η υπόθεση, σύμφωνα με το sport24.gr.

Νωρίτερα η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Εν αναμονή των άμεσων εξελίξεων κι έχοντας ολοκληρώσει πριν λίγη ώρα την έκτακτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση προκειμένου να ενημερώσει το φίλαθλο κοινό, τα σωματεία, τους αθλητές και όλους τους φορείς του αθλήματος ότι από την πρώτη στιγμή των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με απόλυτη θεσμική προσήλωση, ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλότητας και την προστασία του ελληνικού μπάσκετ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πλέον σε διαρκή βάση, δύο (2) φορές την ημέρα. Λαμβάνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε η καθημερινή δραστηριότητα της Ομοσπονδίας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων.

Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθούμε στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες.

Στόχος όλων μας παραμένει η θωράκιση του αθλήματος, η πιστή τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».

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