Πολιτική αντιπαράθεση με… ταινίες: Ο Τσίπρας πρότεινε τον «Νονό» και ο Μαρινάκης το «Υπάρχει και φιλότιμο»

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Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να σχολιάζει την επικαιρότητα, προτείνοντας ταινίες, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να του απαντά σε αντίστοιχο ύφος.

Αρχικά, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας λόγο για «ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας».

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε στην υπόθεση φοροδιαφυγής της Pizza Fan, σε αυτή των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, αλλά και σε δημοσιεύματα που αφορούν τον βουλευτή Πιερίας της ΝΔ Σπύρο Κουλκουδίνα σχετικά με επιδότηση 200.000 ευρώ σε τουριστική επιχείρηση από ευρωπαϊκά κονδύλια που συνδέονται με την αλιεία.

Να σημειωθεί ότι ο βουλευτής έχει απορρίψει όσα αναφέρονται, λέγοντας ότι ακολούθησε «απολύτως νόμιμα» τις διαδικασίες και προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη για το θέμα. «Δεν θα μπορούσα παρά να σας προτείνω τον Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα», έκλεισε την ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου της ΕΛΑΣ

«Έχετε ακούσει τη φράση “Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες”; Κι όμως πολλές φορές η επικαιρότητα μας δίνει ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας. Με αφορμή την επικαιρότητα, λοιπόν, κάθε Σάββατο θα σας προτείνω μια ταινία αντί σχολίου. Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις, είναι απολύτως συμπτωματική. Είναι;», διερωτάται και συνεχίζει με την επισήμανση ότι «τη βδομάδα που πέρασε είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις».

Στο σημείο αυτό, παραθέτει κάποιους τίτλους από τις ειδήσεις:

«Ξεκίνησε μια υπόθεση φοροδιαφυγής μαμούθ σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης»

«Καταγγελίες για παρεμβάσεις στην διαιτησία, χρηματισμούς και χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ»

«Επιδότηση ύψους 200.000 ευρώ για την ανάπτυξη δραστηριότητας θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία έλαβε εταιρεία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα».

Τούτων δοθέντων, καταλήγει, «δεν θα μπορούσα παρά να σας προτείνω τον Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Καλή θέαση!».

Απάντησε με «Υπάρχει και φιλότιμο» ο Παύλος Μαρινάκης

Η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ήταν άμεση, σχολιάζοντας αρχικά ότι «μιας και η (σύντομη) συγγραφική του καριέρα δεν βοήθησε στο rebranding, με χαρά βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινά μια νέα διαδρομή ως κριτικός κινηματογράφου».

«Θα ήταν διασκεδαστικό, αν δεν ήταν πραγματικά εξοργιστικό, ένας πρώην Πρωθυπουργός να επιχειρεί να χρεώσει στην Κυβέρνηση υποθέσεις παρανομίας που αποκαλύπτονται από τις αρμόδιες αρχές επί των ημερών της.

Αντί να αναγνωρίσει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους, και μάλιστα όσο ποτέ στο παρελθόν, επιχειρεί με έναν ακραία γκεμπελικό τρόπο να παρουσιάσει την αποκάλυψη της παρανομίας ως απόδειξη κυβερνητικής ενοχής.

Σε μια Δημοκρατία, για κάθε δικαστική υπόθεση τον τελευταίο λόγο έχει πάντα η Δικαιοσύνη. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα υπήρξε επί ημερών του κυρίου Τσίπρα, όπου τον τελευταίο λόγο τον είχε εκείνος και τα «παρα-υπουργεία» δικαιοσύνης. Τότε που με τα δικά του νομοθετήματα άνοιξε ο δρόμος για την πρόωρη αποφυλάκιση του βαρέως εγκλήματος της χώρας», προσθέτει στη δήλωσή του ο κ. Μαρινάκης.

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Επειδή, λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός αρέσκεται να μπερδεύει τον κινηματογράφο με την πραγματική ζωή, υπάρχουν και άλλες ταινίες να του θυμίζουν τα πολιτικά του πεπραγμένα. Όπως για παράδειγμα το “Υπάρχει και φιλότιμο”».

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