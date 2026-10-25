Ρέθυμνο: Πανδήμως η υποδοχή της Παναγίας Σουμελά και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Δημητρίου

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Με την παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, στην πλατεία των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στο Ρέθυμνο, η υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά και αποτμημάτων των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Την Ιερά Εικόνα μετέφερε στο Ρέθυμνο ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος από τον Καθηγούμενο του Ιερού Προσκυνήματος, Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα Παπαεμμανουήλ, τον Αρχιδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας π. Κοσμά Καραγιάννη, τον πρόεδρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», Γεώργιο Τανιμανίδη, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Ιδρύματος.

Τους προσκεκλημένους υποδέχθηκε μπροστά από το Δημαρχείο Ρεθύμνης ο δήμαρχος Γεώργιος Μαρινάκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε λιτανευτική πομπή προς τον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, με τη συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής

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Στον ναό τελέστηκαν Δοξολογία και Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος εκφώνησε και το θείο κήρυγμα. Συγχοροστάτησαν οι Μητροπολίτες Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος.

Στην τελετή παρέστη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνου Ιωάννης Κεφαλογιάννης. Τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού εκπροσώπησε ο ταξίαρχος Νικόλαος Κωστάκης, διοικητής της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας («V Μεραρχία Κρητών»).

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