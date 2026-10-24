Χανιά: Στο αυτόφωρο δύο άνδρες για εμπρησμό από πρόθεση στα Σφακιά

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Στην σύλληψη δύο ανδρών για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου οι Αρχές στα Χανιά.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, καθώς κατηγορούνται ότι έβαλαν φωτιά σε αγροτική περιοχή του Δήμου Σφακίων.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Συνελήφθησαν χθες, 23 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χανίων, δυο (2) ημεδαποί, ως υπαίτιοι για την πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του δήμου Σφακίων στην Κρήτη».

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