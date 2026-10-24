ΣΑΒ.24 Οκτ 2026 19:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Στο αυτόφωρο δύο άνδρες για εμπρησμό από πρόθεση στα Σφακιά

εμπρησμός (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 17:38 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στην σύλληψη δύο ανδρών για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου οι Αρχές στα Χανιά.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, καθώς κατηγορούνται ότι έβαλαν φωτιά σε αγροτική περιοχή του Δήμου Σφακίων.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Συνελήφθησαν χθες, 23 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χανίων, δυο (2) ημεδαποί, ως υπαίτιοι για την πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του δήμου Σφακίων στην Κρήτη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Διασφαλίζεται ο θρησκευτικός της χαρακτήρας μετά από 1.500 χρόνια

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χανιά Συλλήψεις Εμπρησμος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis