Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Διασφαλίζεται ο θρησκευτικός της χαρακτήρας μετά από 1.500 χρόνια

Για μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία κάνει λόγο ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του το Σάββατο (24/10) σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά και του αιγυπτιακού Δημοσίου. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δημιουργεί ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για τη Μονή, έπειτα από 1.500 χρόνια, διασφαλίζοντας, όπως αναφέρει, τον θρησκευτικό χαρακτήρα της, τα εκκλησιαστικά κτήματα και τη συνέχιση της μοναστικής ζωής.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ενώ παρουσιάζει τη συμφωνία ως επιστέγασμα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά και ως μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας.

Τι δήλωσε ο Γεραπετρίτης για τη συμφωνία της Μονής Σινά



Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης «Φάρο της Ορθοδοξίας», τονίζοντας ότι η συμφωνία με την αιγυπτιακή πλευρά έρχεται να αντιμετωπίσει μια νομική εκκρεμότητα αιώνων.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία», αναφέρει αρχικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης και συνεχίζει: «Ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει: «Μετά από 1.500 χρόνια που το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αίολο και αρρύθμιστο, η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων, καθώς επίσης και τη συνέχεια της Μονής με την απονομή αδειών παραμονής μακράς χρήσης στους μοναχούς».

Σύμφωνα με όσα δηλώνει, η συμφωνία δεν περιορίζεται στη ρύθμιση του νομικού καθεστώτος της ιστορικής Μονής, αλλά περιλαμβάνει και προβλέψεις για την παραμονή των μοναχών, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της μοναστικής κοινότητας.

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Οι ευχαριστίες στον Αλ Σίσι και στον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρεται επίσης στη συμβολή της αιγυπτιακής ηγεσίας, ευχαριστώντας εκ μέρους του πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, καθώς και τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι.

«Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση κατέστησε δυνατή τη συμφωνία αυτή, όπως επίσης και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, με τον οποίο μας συνδέει μια βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη».

Ο υπουργός Εξωτερικών συνδέει το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων με τις σχέσεις Αθήνας και Καΐρου, υπογραμμίζοντας: «Είναι η σημερινή συμφωνία η επιτομή μιας βαθιάς στρατηγικής σχέσης, αλλά και μιας αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα».

Ο Γεραπετρίτης και το μήνυμα για την Ορθοδοξία

Ξεχωριστή θέση στη δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη έχει η στήριξη που παρείχαν στη συμφωνία πέντε Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρεται συγκεκριμένα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, στην Εκκλησία της Κύπρου και στην Εκκλησία της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινής τους στάσης.





«Είναι όμως η σημερινή μέρα και ένα μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας», σημειώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης και προσθέτει: «Tη συμφωνία αγκάλιασαν και στήριξαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας».

Συνεχίζοντας, τονίζει: «Σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού».

Δέσμευση για τη στήριξη της Μονής και των Πατριαρχείων

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαιώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης και των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων.

Παράλληλα, δίνει έμφαση στην ανάγκη έμπρακτης στήριξης, αντιπαραβάλλοντας τις κυβερνητικές ενέργειες με τις δημόσιες διακηρύξεις.

«Η Ελληνική Κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα, διότι η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας», καταλήγει ο υπουργός Εξωτερικών.

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