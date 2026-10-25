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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπιτα στην τοστιέρα

κοτοπιτα
clock 06:25 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (για 1 μερίδα)

100 γρ. ψημένο κοτόπουλο (ξεψαχνισμένο με τα χέρια)

1 αβγό και 1 ασπράδι

80 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

50 γρ. βρώμη

40 γρ. φέτα με χαμηλά λιπαρά και αλάτι

1 κ.σ. τριμμένο τυρί με χαμηλά λιπαρά

ρίγανη, πιπέρι



Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε καλά το αβγό με το ασπράδι και το γιαούρτι.

Βήμα 2: Προσθέτουμε τη βρώμη, τη φέτα, το τριμμένο τυρί, το κοτόπουλο, τη ρίγανη και το πιπέρι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Βήμα 3: Ρίχνουμε τον χυλό πάνω σε ένα φύλλο λαδόκολλας και το διπλώνουμε καλά, σχηματίζοντας έναν φάκελο.

Βήμα 4: Τοποθετούμε τον φάκελο στην τοστιέρα και ψήνουμε για 10–12 λεπτά σε μέτρια θερμοκρασία. Αν η τοστιέρα διαθέτει μόνο μία ρύθμιση θερμοκρασίας, ελέγχουμε το ψήσιμο της πίτας, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί λίγος επιπλέον χρόνος.

Πηγή: newsbeast.gr

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