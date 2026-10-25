Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπιτα στην τοστιέρα

Υλικά (για 1 μερίδα)



100 γρ. ψημένο κοτόπουλο (ξεψαχνισμένο με τα χέρια)



1 αβγό και 1 ασπράδι



80 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά



50 γρ. βρώμη



40 γρ. φέτα με χαμηλά λιπαρά και αλάτι



1 κ.σ. τριμμένο τυρί με χαμηλά λιπαρά



ρίγανη, πιπέρι







Εκτέλεση



Βήμα 1: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε καλά το αβγό με το ασπράδι και το γιαούρτι.



Βήμα 2: Προσθέτουμε τη βρώμη, τη φέτα, το τριμμένο τυρί, το κοτόπουλο, τη ρίγανη και το πιπέρι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.



Βήμα 3: Ρίχνουμε τον χυλό πάνω σε ένα φύλλο λαδόκολλας και το διπλώνουμε καλά, σχηματίζοντας έναν φάκελο.



Βήμα 4: Τοποθετούμε τον φάκελο στην τοστιέρα και ψήνουμε για 10–12 λεπτά σε μέτρια θερμοκρασία. Αν η τοστιέρα διαθέτει μόνο μία ρύθμιση θερμοκρασίας, ελέγχουμε το ψήσιμο της πίτας, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί λίγος επιπλέον χρόνος.

Πηγή: newsbeast.gr

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