Προσοχή στα smoothies - Η κρυφή παγίδα στη ζάχαρη

Παρότι τα smoothies φρούτων προτείνονται συχνά ως η ιδανική αφετηρία για ένα δυναμικό και υγιεινό πρωινό, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν αναμφίβολα θεμέλιο μιας ισορροπημένης διατροφής, όμως ο τρόπος κατανάλωσής τους παίζει καθοριστικό ρόλο.

Όταν τα φρούτα πολτοποιούνται, τα φυσικά τους σάκχαρα απορροφώνται πολύ πιο γρήγορα από τον οργανισμό σε σχέση με την κατανάλωση ολόκληρου του φρούτου – ένα μειονέκτημα που μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, ειδικά αν ο στόχος σας είναι η απώλεια βάρους.

Η διατροφολόγος Blanca Garcia-Orea Haro επιβεβαιώνει αυτή την παρατήρηση. Σε συνέντευξή της σε podcast, συζήτησε μια από τις πιο κοινές τάσεις στη διατροφή, λέγοντας: «Μας αρέσει πολύ να πίνουμε smoothies φρούτων και πάντα λέω: “Αν θέλετε να πάρετε βάρος, ναι, αλλά αν όχι, όχι“». Ο λόγος πίσω από αυτή τη δήλωση είναι η αύξηση της γλυκόζης που προκαλείται από την ένταξη φρούτων στη διατροφή σας με αυτή τη μορφή.

Όπως εξηγεί, τα μασημένα φρούτα περιέχουν φυτικές ίνες που χάνονται όταν λιώνονται, με αποτέλεσμα τα smoothies να προκαλούν απότομη αύξηση της ινσουλίνης, ειδικά όταν πρόκειται για τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες.







Το ίδιο ισχύει και για τον χυμό πορτοκαλιού. Οι ειδικοί συνιστούν να καταναλώνεται χωρίς αποχυμωτή ή μπλέντερ, ώστε να διατηρείται η φυσική του ίνα. Η γλυκόζη στα φρούτα ενεργοποιεί την παραγωγή ινσουλίνης, η οποία αποθηκεύει τη γλυκόζη ως γλυκογόνο ή λίπος αντί να χρησιμοποιείται άμεσα ως καύσιμο. Αυτός είναι ο λόγος που τα smoothies μπορούν να δυσκολέψουν την προσπάθεια ελέγχου του βάρους.

Η κατανάλωση χυμών και smoothies φρούτων είναι πολύ δημοφιλής και πολλοί πιστεύουν ότι τα φρούτα είναι πάντα ασφαλή σε αντίθεση με τα γλυκά. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι χυμοί μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, ενώ τις ίδιες βιταμίνες και αντιοξειδωτικά μπορούμε να τα πάρουμε και από άλλες τροφές.

Η διατροφολόγος τονίζει ότι είναι καλύτερο να τρώμε ολόκληρα φρούτα, γιατί η ζάχαρη τους υπάρχει σε μικρές ποσότητες, συνοδεύεται από φυτικές ίνες και απορροφάται πιο αργά, αποφεύγοντας απότομες αυξήσεις της γλυκόζης και της ινσουλίνης.

Πηγή: govastileto.gr

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