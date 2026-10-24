Ηράκλειο - Εκδήλωση για την εμμηνόπαυση: Σώμα, ψυχολογία και σχέσεις

Eνημερωτική εκδήλωση με θέμα «Εμμηνόπαυση: Σώμα, ψυχική υγεία, σχέσεις σε μια νέα ισορροπία» διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στην αίθουσα «Μ. Καρέλλης» του Δημοτικού κτιρίου της οδού Ανδρόγεω, με ελεύθερη είσοδο.





Η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την εμμηνόπαυση, μια φυσική περίοδο στη ζωή κάθε γυναίκας, η οποία συνοδεύεται από σωματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές αλλαγές. Μέσα από την ενημέρωση και την ανταλλαγή γνώσεων, αναδεικνύεται η σημασία της φροντίδας του εαυτού, της ψυχικής υγείας, της διατροφής και της διατήρησης υγιών σχέσεων κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης.





Χαιρετισμό θα απευθύνει η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Φιλαρέτη Χρονάκη Δαφέρμου ενώ στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν τρεις ομιλήτριες, οι οποίες θα προσεγγίσουν το θέμα από διαφορετικές επιστημονικές και πρακτικές πλευρές.

Ειδικότερα η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Σοφία Μ. Καλαϊτζάκη, , θα αναπτύξει το θέμα «Εμμηνόπαυση και Ψυχική Υγεία – Η αρχή ενός βαθύτερου ταξιδιού», εστιάζοντας στη συναισθηματική ισορροπία και στη σημασία της ψυχικής φροντίδας κατά τη νέα αυτή φάση της ζωής, η Συστημική Θεραπεύτρια και Σύμβουλος Ατόμου, Ζεύγους και Οικογένειας Δέσποινα Α. Γιαμαλάκη, , θα μιλήσει με θέμα «Όταν η Εμμηνόπαυση Αγγίζει τη Σχέση: Κατανόηση και σύνδεση», αναδεικνύοντας τον ρόλο της επικοινωνίας, της αμοιβαίας κατανόησης και της συναισθηματικής σύνδεσης στις διαπροσωπικές σχέσεις και η Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Μαρίνα Παπάζογλου, , θα παρουσιάσει το θέμα «Η διατροφή ως πράξη φροντίδας στην Εμμηνόπαυση», εστιάζοντας στη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και στις καθημερινές επιλογές που μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία και την ευεξία.





Μέσα από τις εισηγήσεις, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να κατανοήσουν καλύτερα τις αλλαγές αυτής της περιόδου και να ανακαλύψουν τρόπους ενίσχυσης της ευεξίας και της ποιότητας ζωής.

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου στηρίζει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που προάγουν την πρόληψη, την ψυχική υγεία και τον σεβασμό στις ανάγκες κάθε ανθρώπου, δημιουργώντας χώρο για γνώση, διάλογο και αλληλοϋποστήριξη και απευθύνει πρόσκληση στους πολίτες να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση με επίκεντρο τη φροντίδα, την αποδοχή και τη νέα ισορροπία στη ζωή της γυναίκας.

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