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GOSSIP - LIFESTYLE

Ξεχώρισε σε διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς και επέστρεψε στην Ιεράπετρα με τον τίτλο Miss Europe 2026

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clock 20:00 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με δύο διακρίσεις επέστρεψε από τη Βηρυτό η Λία Σουργιαδάκη από την Ιεράπετρα, η οποία στις 18 Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε Miss Europe στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss Tourism Universe 2026.

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Τον Ιούνιο είχε ταξιδέψει ξανά στον Λίβανο για το World Next Top Model 2026 και οι κριτές τής απένειμαν τον τίτλο Miss Personality, μια διάκριση που ταιριάζει απόλυτα σε όποιον την έχει ακούσει να μιλά με τον αυθορμητισμό και το χιούμορ της.

Στη διοργάνωση εκείνη συμμετείχαν εκπρόσωποι από 30 χώρες, ενώ οι υποψήφιες αξιολογήθηκαν επί δέκα ημέρες σε φωτογραφήσεις, εμφανίσεις στη σκηνή, δημόσιο λόγο και προσωπικές παρουσιάσεις.

σουρσιαγαδκη

Πηγή Radio Lasithi.gr

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