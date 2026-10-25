Γ Εθνική μπάσκετ: Με ψυχή και χαρακτήρα το πρώτο «διπλό» του ΟΦΗ!-Η βαθμολογία

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ της National League 2 πανηγύρισε ο ΟΦΗ, επικρατώντας εκτός έδρας του ΓΑΣ Αστέρα Αγίου Δημητρίου με 81-71, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γιώργος Πρίντεζης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και με πρωταγωνιστή τον Ίλιτς κατάφερε να προηγηθεί με 5-15 μόλις στο 5ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στη συνέχεια, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 20-25.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου αντέδρασε, ισοφάρισε σε 25-25 στο 11΄ και πέρασε μπροστά με 31-27 στο 14΄. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να διατηρήσει την επαφή του με το σκορ, βρίσκοντας λύσεις από τους Πρωτογεράκη και Μυλωνάκη.

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΟΦΗ πέρασε ξανά μπροστά με 49-50 στο 25΄, ενώ με τρίποντο του Μποχωρίδη και καθοριστικές επιθετικές ενέργειες του Κουκιαδάκη άρχισε να χτίζει σημαντική διαφορά. Ο Κουκιαδάκης, με καλάθια και κερδισμένα φάουλ, συνέβαλε στο να φτάσει ο ΟΦΗ στο 51-64 στο 29΄ και στο 54-71 στο 31΄.

Μελανό σημείο της αναμέτρησης ήταν ο τραυματισμός του Ίλιτς, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι. Παρά την απώλειά του, αλλά και την αποβολή του αρχηγού, Νίκου Μποχωρίδη, στη συνέχεια, οι παίκτες του ΟΦΗ κατέθεσαν ψυχή στο παρκέ, διατήρησαν τη συγκέντρωσή τους και δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να ανατρέψουν την κατάσταση.

Με ομαδική προσπάθεια, αποφασιστικότητα και χαρακτήρα, η ομάδα κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος, φτάνοντας στην πολύτιμη εκτός έδρας νίκη με 71-81.

Τα δεκάλεπτα: 20-25,43-40,54-69,71-81

Αστέρας Αγ. Δημητρίου:Κρανιάς Κ. 6(2), Γρύλλης Κ. , Γραψάς Β. 14(1),Μποσγανάς Ε. , Δεστές Α. 2, Τσοπέλας Χ. 10(3), Βίγκος Ι.,!Αμπατζής Ν. 6, Μαυροειδής Γ. 14(1), Φωτόπουλος Α, Τάσκος Λ. 11(3), Ουκμπεμπορ 8.

ΟΦΗ (Αλμπάνης - Πάλλης):Γαλανής Δ., Μποχωρίδης Ν. 10(2), Πάσχος Ε. 5, Πρωτογεράκης Μ. 13, Κουκιαδάκης Μ. 15, Καψάλης Μ. 6(1), Ilic L. 25(4), Μυλωνάκης Ι. 4, Μπαρδακας 3(1).

Ο προπονητής της ομάδας του ΟΦΗ, Ρούλης Αλμπάνης, μίλησε μετά την πρώτη φετινή νίκη του ΟΦΗ,.

«Παρουσιάσαμε στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού το γνώριμο πρόσωπό μας. Ενώ δηλαδή στην επίθεση ήμασταν πάρα πολύ καλοί, στην άμυνα ήμασταν soft, χάσαμε τη μάχη των ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο και δώσαμε στον αντίπαλο την ευκαιρία να μπει στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάσαμε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Γίναμε πάρα πολύ σκληροί στην άμυνα, πήραμε τα ριμπάουντ, περιορίσαμε τα επιθετικά ριμπάουντ των αντιπάλων και η άμυνά μας μάς έδωσε το παιχνίδι με μια σχετική άνεση.

Παρά το γεγονός ότι είχαμε σοβαρές, σημαντικές απώλειες, δηλαδή και τον τραυματισμό του Ίλιτς, που έπαιξε και τα τελευταία 15 λεπτά, την αποβολή του Μποχωρίδη.Το βασικό ήταν ότι αυτό μας άφησε με πολύ λίγες λύσεις στην περιφέρεια.

Στην συνέχεια τα υπόλοιπα παιδιά ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά και πετύχαμε την πρώτη μας νίκη. Πλέον κοιτάμε το επόμενο ματς με τον Ηρόδοτο, αν δεν κερδίσουμε και αυτό το ματς δεν κάναμε τίποτα».

Αποτελέσματα(4η αγ)

ΑΟΦ Πορφύρας-ΔΑΣ Δραπετσώνας 65-67

ΑΕ Πικερμίου-ΓΣ Κορωπίου 93-48

ΑΕ Ν Κηφισιάς-ΑΣ Αναγέν. Πετραλώνων 72-80

ΑΟΝΑ Ηρόδοτος-ΑΓΟ Ρεθύμνου 62-71

ΓΣ Αστέρας Αγ Δημητρίου-ΟΦΗ 71-81

ΓΕ Αγίων Αναργύρων-ΑΟ Ίκαρος Ν Σμύρνης 57-71

Επόμενη αγωνιστική (5η, 1/11)

ΑΓΟ Ρεθύμνου-ΑΕ Ν. Κηφισιάς

ΑΣ Αναγέν. Πετραλώνων-ΑΕ Πικερμίου

ΓΣ Κορωπίου-ΓΕ Αγίων Αναργύρων

ΟΦΗ-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος

ΔΑΣ Δραπετσώνας-ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου

ΑΟ Ίκαρος Ν.Σμύρνης-ΑΟΦ Πορφύρας