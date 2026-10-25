Ραγδαία αλλαγή του καιρού στην Κρήτη: Βροχές, καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και πιθανές χαλαζοπτώσεις (χάρτες)

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές να φέρνουν βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί και η Κρήτη, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα, ενώ δεν αποκλείεται και η εκδήλωση χαλαζοπτώσεων.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo.gr, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στην Κρήτη από το απόγευμα της Κυριακής, ενώ θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με την κακοκαιρία να επιμένει στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Το αναφέρει το Meteo.gr

Διαδοχικές διαταραχές θα φέρουν επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από την Κυριακή μέχρι τουλάχιστον την Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, η πτώση της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

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Πιο αναλυτικά, από την Κυριακή 25/10/2026 αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αρχικά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Προς το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Εύβοια. Από το απόγευμα, θα επεκταθούν έως τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων κυρίως στο Ιόνιο, στα δυτικά παραθαλάσσια ηπειρωτικά τμήματα, στα νότια της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Τη Δευτέρα, ισχυρές βροχές θα εκδηλώνονται στα νότια τμήματα της Μακεδονίας, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Στα παραθαλάσσια και νησιωτικά τμήματα θα εκδηλώνονται και καταιγίδες. Την Τρίτη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα ανατολικά και νότια και θα επιμείνουν έως την Τετάρτη.

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Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση. Τη Δευτέρα 26/10, οι μέγιστες τιμές της δεν θα ξεπεράσουν τους 19–22 °C. Την Τρίτη 27/10, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 18–21 °C, ενώ στα δυτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τους 22–23 °C. Την Τετάρτη αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

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Παράλληλα, σταδιακή ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στα πελάγη, φτάνοντας τη Δευτέρα 26/10 και την Τρίτη 27/10 τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο.

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