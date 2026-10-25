Αλλάζει ο καιρός σήμερα – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες

Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα κυλήσει σήμερα ο καιρός, καθώς η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και το Ιόνιο, ενώ στη συνέχεια θα κινηθούν προς τα ηπειρωτικά και νοτιότερα τμήματα της Ελλάδας.

Κατά τόπους, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές. Βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και των Σποράδων, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι κατά διαστήματα περιορισμένη, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ σε ορισμένες περιοχές είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι στα πελάγη

Μικρή υποχώρηση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα αγγίξουν τους 23 με 24 βαθμούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το meteo, στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 10 έως 21 βαθμούς. Στην Ήπειρο οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 11 έως 19 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 13 έως 21 και στη Στερεά Ελλάδα από 12 έως 22 βαθμούς.

Στην Πελοπόννησο το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 22 βαθμούς, ενώ στα Επτάνησα οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 20 με 22 βαθμούς. Στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου από 16 έως 22 βαθμούς. Στην Κρήτη οι τιμές θα φτάσουν τους 24 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν επίσης τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυστικά, ενώ στις ανατολικές περιοχές θα είναι κυρίως μεταβλητοί. Η έντασή τους θα φτάνει τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη τοπικά θα αγγίζει τα 6 μποφόρ.

Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη Άστατος θα είναι ο καιρός στην Αττική, όπου αναμένονται νεφώσεις και βροχές, με εκδήλωση καταιγίδων από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, έντασης 2 με 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Δευτέρα και Τρίτη με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα Πιο δύσκολες αναμένεται να είναι οι καιρικές συνθήκες τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές, με ορισμένα φαινόμενα να παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τη Δευτέρα καταιγίδες αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Την Τρίτη, η αστάθεια θα επιμείνει κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται κατά τόπους στην Εύβοια, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα της χώρας. Με άστατο καιρό η 28η Οκτωβρίου Με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπεται να κυλήσει η Τετάρτη, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Η αστάθεια ενδέχεται να επηρεάσει και την Αττική, όπου θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο. Έτσι, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκδήλωσης βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη οι προβλέψεις είναι πιο ευνοϊκές, καθώς η στρατιωτική παρέλαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί με καλύτερες καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε ολόκληρη τη χώρα, διατηρώντας το φθινοπωρινό σκηνικό και την αστάθεια που θα χαρακτηρίσει τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου.

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