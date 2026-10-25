Γερμανία- καταιγίδα Austen: Στο σκοτάδι 10.000 νοικοκυριά

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Η καταιγίδα Austen προκάλεσε σήμερα βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης στη γερμανική πόλη Φράιμπουργκ (νοτιοδυτικά) και σε πολλές γειτονικές κοινότητες, βυθίζοντας στο σκοτάδι 10.000 νοικοκυριά και διαταράσσοντας τη λειτουργία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

«Μια σφοδρή καταιγίδα σήμερα το πρωί προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στο ανατολικό τμήμα του Φράιμπουργκ και τους γειτονικούς δήμους», πλήττοντας περίπου 10.000 νοικοκυριά, δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της εταιρείας παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή, Badenova, σε ένα δελτίο Τύπου.

De Eerste Herfststorm 2026 (Austen) de eerste boom ligt om in Woudenberg.Het fietspad is weer vrij gemaakt door de gemeente @GemWoudenberg https://t.co/cLXraNjhft — Niels Wolterink (@NWolterink) October 23, 2026

Δέντρα ξεριζώθηκαν εξαιτίας των ριπών ανέμων και «προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές του ηλεκτρικού δικτύου σε διάφορες περιοχές». Επιπλέον, μια μεταλλική στέγη που αποκολλήθηκε από την καταιγίδα κατέληξε σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση ανατολικά της πόλης, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Storm Austen’s Fury: Strong Winds in the Bay of Biscay, Threat to Maritime Operations Intensifies! Bad weather along the coastal regions of France and Spain, Gale Warning issued for ships Marine Tanks Under the influence of Storm Austen, weather conditions in the Bay of Biscay and surrounding maritime areas of Europe have turned extremely severe. Strong winds and high waves at sea have increased the risks to ship operations. The Marine Weather Forecast for October 23 issued a warning of winds ranging from Beaufort Force 7 to Force 9 in the Biscay region. The storm has brought strong winds to several parts of France. Wind speeds of up to 179 km/h have been recorded in some locations. In adverse sea conditions, ships may face challenges such as heavy rolling, cargo safety concerns and difficulties in carrying out deck operations. In such circumstances, it is essential for shipmasters and operators to pay special attention to weather warnings, routing and safety procedures. For maritime weather conditions and warnings: Met Office and relevant official Marine Weather Bulletins should be monitored regularly. #StormAusten #StormAusten2026 #BayOfBiscay #SevereWeather #GaleWarning #MaritimeNews #MarineWeather #ShippingIndustry #MerchantNavy #Seafarers #SeafarerSafety #ShipSafety #RoughSeas #AtlanticStorm #MarineTanks #VoiceOfSea #MaritimeSafety #BreakingNews — Marine Tanks (Voice of Sea) (@MarineTanksInd) October 23, 2026

Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας εν μέρει δεν λειτουργεί, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της πόλης του Φράιμπουργκ.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε γύρω στις 11.00 τοπική ώρα (12 ώρα Ελλάδας) χάρη στη σταδιακή μετάβαση σε εναλλακτικές οδούς παροχής ρεύματος μέσω μιας άλλης ηλεκτρικής εγκατάστασης που δεν είχε πληγεί.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης έκανε γνωστό στον λογαριασμό του στο Instagram πως περιόρισε προσωρινά τις υπηρεσίες του στα επείγοντα στην εξυπηρέτηση μονάχα ασθενών των οποίων η ζωή κινδυνεύει προτού ανακοινώσει, λίγο μετά τις 11.00, πως η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε και ότι επανέρχεται σταδιακά η ομαλή λειτουργία του.

Η Γερμανία πλήττεται από την Παρασκευή από την καταιγίδα "Austen" -που ονομάζεται "Luise" στη χώρα.

Χθες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν την κατάρρευση σκαλωσιών σε μια λαϊκή αγορά στα νοτιοδυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τη γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία (DWD), ριπές ανέμων που ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα αναμένονται σήμερα στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, την ώρα που άνεμοι ταχύτητας έως 85 χλμ/ώρα προβλέπονται σε άλλες περιοχές.

Η καταιγίδα Austen είχε προηγουμένως σαρώσει τη Γαλλία, όπου περισσότερα από 240.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή, καθώς και την Αγγλία, προτού συνεχίσει την πορεία της προς το Βέλγιο και τη Γερμανία.

*Φωτογραφία: Χ

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