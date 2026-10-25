Πάτρα: Επίθεση με σφυρί σε αστυνομικούς, δύο τραυματίες και ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα

Επεισόδιο με δύο τραυματίες αστυνομικούς και φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας τους επιτέθηκε με σφυρί και στη συνέχεια αντιστάθηκε στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, στο σημείο επενέβησαν αστυνομικοί της Διμοιρίας Υποστήριξης Αχαΐας και του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον άνδρα που κρατούσε το σφυρί. Παρά τις επανειλημμένες εντολές των αστυνομικών να αφήσει το σφυρί, ο δράστης φέρεται ότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί και ότι επιτέθηκε εναντίον τους.

Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ο άνδρας αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο από αυτούς. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

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