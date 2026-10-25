ΚΥΡ.25 Οκτ 2026 19:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση με σφυρί σε αστυνομικούς, δύο τραυματίες και ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΝΥΧΤΑ
clock 17:35 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Επεισόδιο με δύο τραυματίες αστυνομικούς και φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας τους επιτέθηκε με σφυρί και στη συνέχεια αντιστάθηκε στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, στο σημείο επενέβησαν αστυνομικοί της Διμοιρίας Υποστήριξης Αχαΐας και του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον άνδρα που κρατούσε το σφυρί. Παρά τις επανειλημμένες εντολές των αστυνομικών να αφήσει το σφυρί, ο δράστης φέρεται ότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί και ότι επιτέθηκε εναντίον τους.

Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ο άνδρας αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο από αυτούς. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Διαβάστε επίσης 

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για 48 ώρες

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε πασίγνωστη αλυσίδα φούρνων – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πατρα Αστυνομία Τραυματισμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis