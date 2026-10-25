Basketgate: Έκτακτη συνάντηση Βρούτση με την ΕΟΚ μετά την παραίτηση Λιόλιου

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται το ελληνικό μπάσκετ, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), εξέλιξη που πυροδότησε άμεσες κινήσεις από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ζήτησε συνάντηση με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ, προκειμένου να συζητηθούν τα νέα δεδομένα και οι προοπτικές για την επόμενη ημέρα στο άθλημα.

Η συνάντηση προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 12:00, στο γραφείο του υπουργού, στο υπουργείο Αθλητισμού. Για τον καθορισμό της επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΕΟΚ και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή.

Η πρωτοβουλία έρχεται στον απόηχο των σοβαρών εξελίξεων που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του μπάσκετ, καθώς και των καταγγελιών που βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση και αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί το μέλλον της ΕΟΚ και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού μπάσκετ, σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπιστοσύνη στους θεσμούς του αθλήματος δοκιμάζεται.

Βασική επιδίωξη της συνάντησης είναι να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα και να εξεταστούν οι αναγκαίες κινήσεις για την ανάκτηση του κύρους του αθλήματος και την ομαλή συνέχεια της λειτουργίας της Ομοσπονδίας.