Μπεγνής: «Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, δε μπορώ τη συμβίωση»

Ο Μέμος Μπεγνής παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και δήλωσε απόλυτα συμφιλιωμένος με την ηλικία του, τονίζοντας ωστόσο ότι νιώθει ακόμα 25.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να λέω την ηλικία μου, ούτε με τον εαυτό μου. Δεν πέρασα ποτέ κρίση ηλικίας…Εγώ μέσα μου νιώθω 25…Εγώ πιστεύω ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Ήμουν πάντα κατά αυτού του θεσμού… τον θεωρώ παλιό…» είπε ο Μέμος Μπεγνής.

«Είμαι υπέρ των διαφορετικών δωματιών ή ακόμα και των διαφορετικών σπιτιών, γιατί ο κάθε άνθρωπος με τη ζωή που ζούμε έχει την ανάγκη να μείνει μόνος του. Δε μπορώ τη συμβίωση. Βεβαίως και όταν είμαι ερωτευμένος θα κοιμηθώ με τον άλλον, και μια εβδομάδα, και δέκα μέρες, αλλά θέλω τον χώρο μου…Η σχέση μου δεν είναι η ζωή μου» πρόσθεσε ο ηθοποιός.

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