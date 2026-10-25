Volley League: Πάλεψε το Ρέθυμνο αλλά ηττήθηκε με 3-0 από τον Ολυμπιακό

Με το δεξί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το φετινό πρωτάθλημα της Volley League καθώς επικράτησε 3-0 στην έδρα του Ρεθύμνου.

Παρά το ότι οι ερυθρόλευκοι δεν έχασαν σετ, το Ρέθυμνο ήταν πολύ ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος κάθε σετ.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με το Ρέθυμνο να αντιδρά και να ισοφαρίζει αρκετές φορές. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός διατήρησε την ψυχραιμία του και κατέκτησε το σετ με 26-28 για το 0-1.

Στο δεύτερο σετ, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ξανά το προβάδισμα, παρά τις προσπάθειες των Κρητικών να επιστρέψουν. Με καθοριστικούς πόντους και άσο του Ρερς, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 21-25, κάνοντας το 0-2.

Στο τρίτο σετ, το Ρέθυμνο ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε, όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, ανέτρεψε την κατάσταση και με αποτελεσματικές επιθέσεις και μπλοκ έφτασε στο 19-25, ολοκληρώνοντας τη νίκη με 0-3 σετ.

Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Αλμπέρτο Τζουλιάνι θα παίξει στην Νέα Σμύρνη εναντίον του Μίλωνα (31/10, 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής. Από την άλλη, ο ΝΟΠΕ Ρεθύμνου θα αντιμετωπίσει τον ΑΟ Φλοίσβου στο «Σοφία Μπεφόν» (31/10, 17:30).

Τα σετ: 26-28, 21-25, 19-25