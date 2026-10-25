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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0: Πάρτι με «ντι τζέι» Ζότα

ΖΟΤΑ
clock 17:57 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πάρτι μετέτρεψε ο Ολυμπιακός το απογευματινό ματς του Φαλήρου απέναντι στην Καλαμάτα. Επικράτησε με 5-0 της «Μαύρης Θύελλας», έχοντας σε τρελά κέφια τον Ζότα που πέτυχε τρία τέρματα, ενώ τα παρθενικά τους γκολ με τα ερυθρόλευκα σημείωσαν ο Μάριους και ο Μπέιλι. Λίγα πράγματα η Καλαμάτα που δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να γίνει ανταγωνιστική.

Σκόρερ: 37’, 40’, 46’ Ζότα, 74’ Μάριους, 85’ Μπέιλι

Κίτρινες: 17’ Σα, 48’ Πουέρτα - 37’ Καρεάσο, 50’ Πινέιρο, 90’+1’ Μιράντα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (4-2-3-1): Ορτέγκα - Πέντερσεν, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν - Φρόιλερ, Πουέρτα (60’ Έσε) - Ζότα (76’ Μπέιλι), Σα (46’ Τσικίνιο), Ρόκα (79’ Φορτούνης) - Γκονζάλες (60’ Μάριους)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (4-2-3-1): Βασίλιεβιτς - Καλουτσικίδης, Στρούγγης (83’ Μπακαγιόκο), Ροντρίγκεζ, Χατζηθεοδωρίδης - Πινέιρο (75’ Μάρτιν), Καρεάσο (61’ Κατάλντι) - Βάργκας (75’ Μιράντα), Σίγκουρντσον, Μορέιρα - Κουρμινόφσκι (61’ Μπολιβάρ)

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