Ο Αγγελος Παπανικολάου νέος πρόεδρος της ΕΟΚ

Νέος πρόεδρος της ΕΟΚ αναλαμβάνει ο Αγγελος Παπανικολάου, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Ο κ. Παπανικολάου είχε διεκδικήσει την προεδρία και στις εκλογές του 2021, στις οποίες είχε καταλάβει την τρίτη θέση, πίσω από τον Λιόλιο και τον Παναγιώτη Φασούλα.Ο Άγγελος Παπανικολάου είναι γιατρός, με ειδικότητα στην καρδιολογία.Παράλληλα, σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφονται και στη σύνθεση του ΔΣ, καθώς τέσσερα μέλη παραιτήθηκαν, με τους αναπληρωματικούς Κέλλυ Γιαννάκη, Γιώργος Αντωνιάδης, Περικλής Δορκοφίκης και Μπάνε Πρέλεβιτς να καλούνται βάσει καταστατικού να καλύψουν τις κενές θέσεις που προέκυψαν, χωρίς πάντως να είναι γνωστό ακόμα το αν θα πουν «ναι» για τις θέσεις που «άνοιξαν».