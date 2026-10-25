Aντωνά για Λιάγκα: «Δίπλα στο σύντροφό μου, εξέλιξα την υπομονή μου και ωρίμασα»

Η Μαρία Αντωνά παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Vita» αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο σύντροφός της, Γιώργος Λιάγκας, έχει επηρεάσει τη στάση της απέναντι στις δυσκολίες.

«Συμφωνώ 100%. Το έχω δει στην πράξη. Δίπλα στο σύντροφό μου, εξέλιξα την υπομονή μου και ωρίμασα. Πλέον δε μ’ αγγίζουν τα αρνητικά σχόλια και κοιτάζω μόνο τη δική μου εξέλιξη. Η σοφία του λειτούργησε ευεργετικά πάνω μου, μαθαίνοντάς με να αντιμετωπίζω τις καταστάσεις με άλλη ματιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Προσωπικά, δεν θεωρώ ότι ο εντυπωσιασμός είναι το πραγματικό ζητούμενο. Οι υγιείς σχέσεις δεν θα έπρεπε να βασίζονται σε εφήμερα και επιφανειακά πράγματα», υπογράμμισε.

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