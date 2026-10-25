Basketgate: «Αφήστε την Αναγέννηση έξω από τα σενάριά σας»

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Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή της με το μεγάλο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, ξεκαθαρίζοντας ότι η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με τα σενάρια που κυκλοφορούν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα (25/10) για αγώνα της ομαδας μας του 2024, που επιχειρεί να εμπλέξει την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου σε ένα ευφάνταστο αφήγημα περί «Lioliosgate», «μαυρισμένων διαιτητών» και wild cards, έχουμε να πούμε κάτι πολύ απλό: Αφήστε την Αναγέννηση έξω από τα σενάριά σας. Αν υπάρχει έστω και ένα στοιχείο που να συνδέει τη Διοίκηση, αθλητή, προπονητή ή οποιονδήποτε άνθρωπο της Αναγέννησης με επίθεση ή άσκηση βίας κατά διαιτητών, δημοσιεύστε το εδώ και τώρα. Καθαρά. Επώνυμα. Με αποδείξεις.

Μέχρι τότε, υπάρχουν τα επίσημα έγγραφα – και όχι οι «πληροφορίες». Γι’ αυτό δημοσιεύουμε αυτούσιο τον ίδιο τον αγώνα, το επίσημο φύλλο αγώνα της ΕΟΚ, στο οποίο οι ίδιοι οι διαιτητές κατέγραψαν όσα συνέβησαν και κατέληξαν ότι, μετά την απομάκρυνση θεατών από τα courtseats. Γι αυτό εξάλλου η ομάδα μας τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών:

«Ο αγώνας συνεχίστηκε και έληξε ομαλά».

Αυτή είναι η επίσημη καταγραφή. Για τη δε φιλοξενία της Αναγέννησης δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς. Είναι γνωστή και αναγνωρίζεται διαχρονικά από αθλητές, προπονητές και ομάδες που έχουν αγωνιστεί στο Αρκαλοχώρι. Το ήθος και η φιλοξενία των ανθρώπων της ομάδας της Αναγέννησης δεν διαπραγματεύεται ούτε αμφισβητείται από κανέναν όλα αυτά τα χρόνια της πορείας μας από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα μέχρι σήμερα. Παραθέτουμε λοιπόν, αυτούσιες και τις δηλώσεις μετά τον συγκεκριμένο αγώνα, ώστε ο καθένας να ακούσει τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Όσο για τη wild card, εάν υπάρχει στοιχείο ότι αποκτήθηκε παράνομα, χαριστικά ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε συναλλαγής, περιμένουμε να το δούμε δημοσιευμένο. Διαφορετικά, ας σταματήσει η προσπάθεια να ενώνονται άσχετα μεταξύ τους γεγονότα για να κατασκευάζεται εκ των υστέρων ένα βολικό σενάριο.

Και επειδή εδώ τελειώνουν τα σενάρια και αρχίζει η ευθύνη για όσα δημοσιεύονται, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου θα προβεί σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση του ονόματος, της υπόληψης και των συμφερόντων της.

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να απαξιώνει, με υπαινιγμούς και ατεκμηρίωτες συνδέσεις, τους κόπους ετών μιας ολόκληρης ομάδας, των αθλητών, των προπονητών, των διοικούντων, των ανθρώπων που τη στηρίζουν και μιας τοπικής κοινωνίας που βρίσκεται δίπλα της.

Η κριτική είναι απολύτως θεμιτή. Η κατασκευή εντυπώσεων εις βάρος ενός σωματείου δεν είναι. Εμείς παραθέτουμε το φύλλο αγώνα και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Εσείς παραθέστε τις αποδείξεις σας. Μέχρι τότε, αφήστε την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έξω από το αφήγημά σας και έξω από σενάρια που δεν την αφορούν.

Γιατί οι εντυπωσιακοί τίτλοι γράφονται εύκολα.