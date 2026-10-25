Ρέθυμνο: Αποκαλυπτήρια της προτομής του Ιωάννη Κεφαλογιάννη στον Δημοτικό Κήπο

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ιωάννη Κεφαλογιάννη, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Ρεθύμνης, τιμώντας την πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλιπόντος στο Ρέθυμνο και στη χώρα.

Στις ομιλίες τους, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρθηκαν στην πολιτική προσωπικότητα και την πολυετή κοινοβουλευτική διαδρομή του Ιωάννη Κεφαλογιάννη, αναδεικνύοντας τη σημασία της παρουσίας του στη δημόσια ζωή και τους δεσμούς του με το Ρέθυμνο.

Την τελετή παρακολούθησαν οι κόρες του Ιωάννη Κεφαλογιάννη, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιάννη και η Δανάη Κεφαλογιάννη, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους εκ μέρους του διοργανωτή Δήμου, ο δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργος Μαρινάκης, τόνισε ότι η τοποθέτηση της προτομής αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συμβολής του Ιωάννη Κεφαλογιάννη στην εξέλιξη του Ρεθύμνου. Όπως σημείωσε, η προτομή εντάσσεται στον χώρο του Δημοτικού Κήπου, ανάμεσα σε εκείνες προσωπικοτήτων των γραμμάτων, του πολιτισμού και της πολιτικής που προσέφεραν στον τόπο και στην πατρίδα.

Ο δήμαρχος μίλησε γα τη μακρόχρονη κοινοβουλευτική παρουσία του εκλιπόντος, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ρεθύμνης το 1958, σε ηλικία 25 ετών, καθώς και για τη δημοκρατική στάση του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Στάθηκε, επίσης, στην επιμονή του για την προώθηση βασικών υποδομών, συνδέοντας την πολιτική δράση του με παρεμβάσεις στην υγεία, την εκπαίδευση, το οδικό δίκτυο, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Ειδική αναφορά έκανε στις προσπάθειές του για την παρουσία δύο κλιμακίων της ΜΟΜΑ στον νομό, με στόχο τη βελτίωση του οδικού δικτύου, καθώς και στη συμβολή του στη δημιουργία του Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Όπως επισήμανε, ως υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης προώθησε την κτιριολογική μελέτη και την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης ανέδειξε τη συμβολή του στη διεκδίκηση του Ρεθύμνου ως έδρας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή του θεάτρου «Ερωφίλη» στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Με αφορμή την παρουσία των θεσμικών εκπροσώπων στην εκδήλωση, ο δήμαρχος επανέφερε την ανάγκη συνεργασίας για την ανέγερση νέου, σύγχρονου νοσοκομείου. Μίλησε για την έκταση των 90 στρεμμάτων που εξασφαλίστηκε μέσα από τη συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες περίθαλψης των κατοίκων, αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών που υποδέχεται κάθε χρόνο το Ρέθυμνο.

Η τοποθέτηση της προτομής στον Δημοτικό Κήπο εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της οικογένειας του Ιωάννη Κεφαλογιάννη. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η αναγνώριση της προσφοράς όσων άφησαν θετικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα και στην προοπτική του τόπου αποτελεί χρέος μίας δημοκρατικής κοινωνίας, ανεξάρτητα από πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές.

*Φωτογραφία: goodnet.gr

Διαβάστε επίσης

Αθανάτοι: Αντιδράσεις κατοίκων για τον έλεγχο της τέντας διαμαρτυρίας – Ζητούν απαντήσεις για το ακίνητο Σκουλούδη

Μετωπική σύγκρουση στο Γιόφυρο – Συνελήφθη 32χρονος οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ