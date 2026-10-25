Μετωπική σύγκρουση στο Γιόφυρο – Συνελήφθη 32χρονος οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Γιόφυρο Ηρακλείου, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 32χρονος με καταγωγή από την Αλβανία κινούνταν υπό την επήρεια αλκοόλ στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, από τον Ξηροπόταμο προς το Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο όχημα που κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ ο 32χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές. Κατά τον έλεγχο για αλκοόλ, η μέτρηση ξεπέρασε το 1 mg , σύμφωνα με τις πληροφορίες.

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