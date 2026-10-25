ΚΥΡ.25 Οκτ 2026 12:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Μετωπική σύγκρουση στο Γιόφυρο – Συνελήφθη 32χρονος οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ

αλκοόλ οδήγηση
clock 11:07 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Γιόφυρο Ηρακλείου, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 32χρονος με καταγωγή από την Αλβανία κινούνταν υπό την επήρεια αλκοόλ στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, από τον Ξηροπόταμο προς το Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο όχημα που κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ ο 32χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές. Κατά τον έλεγχο για αλκοόλ, η μέτρηση ξεπέρασε το 1 mg, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τροχαίο Ατύχημα Αλκοολ Οδήγηση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis