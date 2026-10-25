Δήμος Ηρακλείου: Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ και 12.000 φοιτητικές κάρτες στο επίκεντρο της ανασκόπησης Καλοκαιρινού

Στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του προχώρησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Περιλαμβάνει αναφορές σε όλα τα κρίσιμα θέματα, την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, τη δρομολόγηση των πρόσθετων έργων του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη» Ηρακλείου, τις παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας, την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επιδότηση 12.000 μηνιαίων καρτών μετακίνησης φοιτητών με το αστικό ΚΤΕΛ, αλλά και την είδηση της δοκιμαστικής λειτουργίας της Μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ, με την προοπτική της κανονικής λειτουργίας της να είναι στα μέσα Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει:

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά!

Όπως το είχα προαναγγείλει, μέσα στο πρώτο 48ωρο της βδομάδας που πέρασε εξελίχθηκαν με τρόπο κομβικό δύο από τα πιο μεγάλα και σημαντικά θέματα του Δήμου μας: Η προοπτική της αξιοποίησης της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου, που έχει σαν προϋπόθεση την αναγνώριση από την Πολιτεία της συνιδιοκτησίας του Δήμου, και η δρομολόγηση των πρόσθετων έργων του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη» Ηρακλείου που θα επανενώσουν κυκλοφοριακά την πόλη μας. Και για τα δυο έχουμε δουλέψει επί μακρόν, εντατικά, συστηματικά και σε βάθος, ώστε να οδηγήσουμε τις εξελίξεις προς το συμφέρον των ανθρώπων της πόλης μας.

Άλλες σημαντικές ειδήσεις, τα έργα και οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας, η δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ και η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επιδότηση 12.000 μηνιαίων καρτών μετακίνησης φοιτητών με το αστικό ΚΤΕΛ, που θα διατίθενται πλέον από την αρχή της ερχόμενης εβδομάδας.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα.

Αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Ηρακλείου: Μια ιστορική ευκαιρία για τον τόπο μας

Δεκτή έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο (19/10) η εισήγηση που έκανα εκ μέρους της Δημοτικής μας Αρχής για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την προοπτική αξιοποίησης της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου Ηρακλείου, όταν θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Παρουσίασα αναλυτικά τα στοιχεία της νομικής και τεχνικής έρευνας που διεξαγάγαμε επί δυόμισι χρόνια, με τα οποία τεκμηριώνουμε ακλόνητα τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης του αεροδρομίου σε ποσοστό 32,40% της συνολικής έκτασης των 1.736.852,61 τ.μ. (με συγκυριότητα 11/30 σε 362.992,98 τ.μ. και αποκλειστική κυριότητα 199.688,34 τ.μ.).

Παραθέτω εδώ το εισαγωγικό μέρος της εισήγησής μου στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για την αξιοποίηση της έκτασης: «Ο Δήμος Ηρακλείου, τόσο με την ιδιότητα του συγκυρίου της έκτασης, όσο και με τη θεσμική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του, αποβλέπει στην αξιοποίηση των εκτάσεων της ιδιοκτησίας του στην περιοχή του αεροδρομίου επ’ ωφελεία των δημοτών του και της κοινωνίας εν γένει. Ειδικότερα, ο Δήμος Ηρακλείου, δεδομένου ότι είναι συνιδιοκτήτης της εν θέματι έκτασης, θα επιδιώξει κατ’ αρχήν την ενεργή και συναποφασιστική συμμετοχή του, από κοινού με τον έτερο συνιδιοκτήτη της έκτασης αυτής, το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, σε μια ουσιαστική διαδικασία για την συνδιαμόρφωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής, συμβατού με τις πρόνοιες του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου το οποίο έχει ήδη εκπονηθεί και πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση. Η συμμετοχή αυτή πρέπει να εξασφαλιστεί από το αρχικό στάδιο, όταν προσδιορίζονται οι στόχοι, εξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες και επιλέγονται οι βασικές χρήσεις και υποδομές».

Στην προηγούμενη ανασκόπηση σας είχα ενημερώσει αναλυτικά για τις απαιτήσεις μας για τον σχεδιασμό, οπότε θα αρκεστώ τώρα σε μια περιληπτική αναφορά: Κατοικία, με έμφαση στην κοινωνική και την προσιτή κατοικία σε μεγάλη κλίμακα, εκτεταμένοι χώροι πρασίνου, ελεύθεροι και κοινόχρηστοι χώροι, υποδομές κοινής ωφέλειας, υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και λειτουργίες μητροπολιτικής εμβέλειας, δραστηριότητες καινοτομίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού, τουριστικές και εμπορικές δραστηριότητες ήπιας κλίμακας και έντασης, συμβατές με τον χαρακτήρα της περιοχής και τις υπόλοιπες προτεινόμενες λειτουργίες.

Ο συνολικός σχεδιασμός πρέπει να συνεκτιμά την υφιστάμενη χωρική οργάνωση της ευρύτερης περιοχής και τις προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις, επιδιώκοντας τη σύνδεση, τη συνέχεια και τη συμπληρωματικότητα των λειτουργιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον οικιστικό ιστό της Νέας Αλικαρνασσού, στις παραγωγικές δραστηριότητες της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, στον σχεδιασμό του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας και της έκτασης του στρατοπέδου Μπετεινάκη, καθώς και στην περιοχή του Καρτερού και στο αρχαιολογικό περιβάλλον της Αμνισού.

Αδιαπραγμάτευτη θέση του Δήμου Ηρακλείου αποτελεί η διασφάλιση συνεχούς και ανεμπόδιστης δημόσιας πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο και κοινής χρήσης του σε όλο το μήκος του, από το ανατολικό έως το δυτικό άκρο της έκτασης, με πρόβλεψη των αναγκαίων κοινόχρηστων συνδέσεων με τον αστικό ιστό.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η ενημέρωση και θα δρομολογηθεί η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη Νέα Αλικαρνασσό, ενώ στον κατάλληλο χρόνο, σκοπεύουμε να αποδώσουμε τη δέουσα τιμή στους ανθρώπους της Κοινότητας της Νέας Αλικαρνασσού, αυτού του Δαυίδ της τοπικής αυτοδιοίκησης που όρθωσε ανάστημα στον Γολιάθ της τότε κεντρικής Κυβέρνησης.

Είμαστε έτοιμοι να συντελέσουμε αποφασιστικά να γίνουν πράξη και έργο όσα δικαιούται και αξίζει το Ηράκλειο από την επικείμενη αξιοποίηση της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου Ηρακλείου.

Κρίσιμες εξελίξεις στα πρόσθετα έργα του ΒΟΑΚ για την «παράκαμψη Ηρακλείου»

Έπειτα από μια ακόμη συνάντηση εργασίας στην Αθήνα με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημήτρη Αναγνώπουλο και ανώτατα υπηρεσιακά στελέχη, μαζί και με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, ανακοινώθηκε από τον Υπουργό ότι στις επόμενες μέρες, εντός της εβδομάδας που ξεκινάει, θα πραγματοποιηθεί η ανάθεση της μελέτης για τα πρόσθετα έργα στη λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου».

Το έργο που προδιαγράφεται θα γίνει στη βάση των τεκμηριωμένων πρόσθετων λόγων και των τεχνικών εκθέσεων που έχουμε υποβάλει στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προσφυγής του Δήμου μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σκοπός αυτών των έργων δεν είναι απλά να μετριάσουν τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις, αλλά να αφήσουν ένα πολύ σημαντικό και θετικό πρόσημο, τόσο για την κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ, όσο και για την αστική κυκλοφορία στο σύνολο του Ηρακλείου, στο πλαίσιο που είχε θέσει από την πρώτη στιγμή η Δημοτική μας Αρχή: Ο ΒΟΑΚ να μην διαιρεί πλέον την πόλη, αλλά να την ενώνει.

Μέχρι σήμερα, είχαμε πετύχει να γίνει μια εργασία εκτίμησης και αξιολόγησης μεταξύ του Υπουργείου και του παραχωσιούχου. Τώρα προχωράμε στο αποφασιστικό βήμα το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την πραγματοποίηση του έργου, που συναρθρώνεται και στην πράξη εντάσσεται στο συνολικό έργο του ΒΟΑΚ. Αφορά το σύνολο του παράπλευρου δικτύου το οποίο εκατέρωθεν είναι περίπου 22 χιλιόμετρα, τη βελτίωση των κόμβων, τα υδραυλικά έργα και τα έργα των στεγάστρων, τα οποία είναι συγκοινωνιακά έργα με μια πρόσθετη περιβαλλοντική διάσταση. Έχουν την περιβαλλοντική παράμετρο του πρασίνου, όμως κυρίως είναι κόμβοι επάνω από τον ΒΟΑΚ. Και αυτό, όταν θα γίνει ως έργο, θα είναι κάτι που θα χαρακτηρίζει το Ηράκλειο, θα είναι ένα ταυτοτικό στοιχείο της πόλης. Οι άνθρωποι, στα επόμενα χρόνια, θα βλέπουν την πόλη και θα τη ζουν στην καθημερινότητα με μια αίσθηση και μια εικόνα που θα απέχει προς το πολύ καλύτερο από τη σημερινή. Κυρίως, το ζήτημα βεβαίως είναι το κυκλοφοριακό. Να μπορούμε να περνάμε από το νότο στο βορρά και από το βορρά στο νότο και να έχουμε την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Η κατάσταση στο σημερινό ΒΟΑΚ μιλώντας για την αστική κινητικότητα είναι τελείως απαράδεκτη, το έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βιαζόμαστε να πανηγυρίζουμε. Το έργο δεν έχει γίνει, αλλά πρόκειται να γίνει, και κυρίως πρέπει να διασφαλιστεί η πραγματοποίησή του. Αυτή είναι η άμεση μέριμνα μας, εκεί συγκεντρώνουμε την προσπάθειά μας αυτή τη στιγμή.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας

Διάφορες εργασίες και παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου μας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, τις τελευταίες ημέρες εκτελέστηκαν ή/και εκτελούνται:

• Εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Παπαπέτρου Γαβαλά, Ν. Πλαστήρα, Ορακίων, Καστοριάς, Εμμ. Τσικαλάκη, Αντ. Τζωρτζακάκη, Μάρκου Μουσούρου, Γιαμπουδή και Βικέλα.

• Εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου, καθώς και νέων φυτεύσεων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης και σε χωριά μας.

• Εργασίες διαγραμμίσεων με νέα υλικά, που προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο, όπως αποδείχθηκε από τις διαγραμμίσεις που έγιναν τον Ιούνιο σε δρόμους του κέντρου (Δημοκρατίας, Αβέρωφ, κ.α.).

• Εργασίες καθαρισμού και περίφραξης κοινόχρηστων χώρων για την αποφυγή δημιουργίας παράνομων χωματερών τόσο εντός όσο και εκτός πόλης.

Το Ηράκλειο σε ρυθμούς κυκλικής πόλης: Ολοκληρώνεται η Μονάδα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ

Σε τροχιά πλήρους λειτουργίας τίθεται από τα μέσα Νοεμβρίου η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ, που θα πολλαπλασιάσει την ποσότητα του διαθέσιμου νερού άρδευσης, από 6.000 σε 36.000 κυβικά μέτρα ημερησίως και θα δώσει στο Ηράκλειο χαρακτηριστικά κυκλικής πόλης που θα έχει τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιεί κατά 100% τα υγρά απόβλητά της.

Μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη και τον Γενικό Διευθυντή Μανόλη Κοσμαδάκη, βρεθήκαμε στη Μονάδα και είδαμε από κοντά όλα τα συστήματα που βρίσκονται στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας. Είμαστε πλέον έτοιμοι να περάσουμε σε μια νέα εποχή για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αγροτική παραγωγή της περιοχής, τοποθετώντας τον Δήμο Ηρακλείου στην πρωτοπορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Είναι ενδεικτικό ότι οι προδιαγραφές με τις οποίες θα λειτουργεί η Μονάδα, είναι οι προδιαγραφές της τεταρτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζονται το 2035. Είμαστε, δηλαδή, μπροστά από την εποχή μας.

Το συγκεκριμένο έργο έγινε σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο και με εξαιρετική τεχνική επιμέλεια, γεγονός που αποδεικνύει την αφοσίωση των ανθρώπων που μόχθησαν γι' αυτό. Πέρα από την τεχνολογική του πρωτοπορία, το έργο ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 2,5 χρόνια (από το 2024 μέχρι σήμερα), συμπεριλαμβανομένου του ιδιαίτερα απαιτητικού χρόνου προετοιμασίας.

Εξίσου σημαντικό είναι και το ότι αυτή η εγκατάσταση συναρθρώνεται άμεσα με ένα ακόμη μεγάλο έργο: Τη δημιουργία ενός εκτεταμένου αρδευτικού δικτύου που θα καλύψει 23.000 στρέμματα καλλιεργειών του Δήμου μας, έργο για το οποίο έχουμε ήδη καταθέσει, μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, τη σχετική πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο πλαίσιο του εμβληματικού προγράμματος «Ύδωρ 2.0». Εφόσον εγκριθεί η πρότασή μας -και πιστεύουμε ότι θα εγκριθεί-, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο έργο που θα δημιουργήσει εντελώς νέες προϋποθέσεις για την αγροτική παραγωγή στον Δήμο μας. Και, όπως έχουμε πει και ξαναπεί, ο Δήμος μας είναι και αγροτικός. Η αγροτική του περιοχή, αν όχι σε έκταση, οπωσδήποτε όμως σε πληθυσμό και σε καλλιέργειες, δεν υστερεί από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας. Συχνά σκεφτόμαστε μόνο την πόλη, αλλά το Ηράκλειο είναι όλος ο Δήμος, και το αγροτικό του κομμάτι είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές υλοποίησης του απαιτητικού αυτού έργου, στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη, τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΗ Μανώλη Κοσμαδάκη, τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΗ Πόπη Τζαυλάκη, καθώς και στο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.

Στηρίζει τους φοιτητές ο Δήμος Ηρακλείου: Επιδοτεί με 202.800 ευρώ, 12.000 μηνιαίες κάρτες του αστικού ΚΤΕΛ

Υπογράψαμε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ Γιάννη Σαρουλάκη και με την παρουσία των εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ, τη σύμβαση για την επιδότηση 12.000 μηνιαίων καρτών, συν 500 οι οποίες χορηγούνται από το ΚΤΕΛ, για όλη την ακαδημαϊκή χρονιά.

Ολοκληρώσαμε έτσι τις διαδικασίες ώστε να μειώσουμε το κόστος κάθε κάρτας στα 19 από τα 45 ευρώ και είμαστε έτοιμοι ώστε η διάθεσή τους να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 26/10 από το αστικό ΚΤΕΛ. (Το επιπλέον κόστος των 26 ευρώ κάθε κάρτας καλύπτεται κατά 65% από τον Δήμο Ηρακλείου και κατά 35% από την Περιφέρεια Κρήτης).

Ο πλούτος του νεανικού δυναμικού στην πόλη μας είναι πολύ μεγάλος. Χρειάζεται να στεκόμαστε πλάι στους νέους όπου και όπως μπορούμε. Γι’ αυτό και έχουμε ήδη προχωρήσει στην απαλλαγή των φοιτητικών κατοικιών από Δημοτικά Τέλη, ενώ παράλληλα, εργαζόμαστε και για το θέμα της στέγης - που αφορά και την κοινωνική και προσιτή κατοικία - σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, όπως και σε κάθε θέμα.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους Αντιδημάρχους, Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη και Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη και γι’ αυτό το αποτέλεσμα.

Ακόμα, παρακάτω θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τη τελετή ονοματοθεσίας της αίθουσας συνεδριάσεων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας η οποία φέρει πλέον το όνομα του εκλιπόντος Προέδρου της Μιχάλη Βάμβουκα.

• Τη συμμετοχή του Δήμου μας και τις τοποθετήσεις μου στη διημερίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Creta Water Forum 2026 και στο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

• Τα σημαντικά έργα ύδρευσης σε Προφήτη Ηλία και Βενεράτο, που είδαμε από κοντά με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη, το Γενικό Διευθυντή Μανόλη Κοσμαδάκη και τον Αντιπρόεδρο Βασίλη Παρασύρη. Συγκεκριμένα, στον Προφήτη Ηλία, μαζί και με την Αντιδήμαρχο Γιάννα Καλονάκη, τον Πρόεδρο της ΤΚ Μανόλη Τσατσαράκη και την επιβλέπουσα του έργου Κωνσταντίνα Καλογεράκη, είδαμε τις εργασίες ανόρυξης γεώτρησης σε βάθος 350 μέτρων. Στο Βενεράτο, μαζί με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Γιάννη Σμπώκο, τον Πρόεδρο της ΤΚ Βαγγέλη Μαραγκάκη και την Κοινοτική Σύμβουλο Ελένη Καρδάση, είδαμε τη νέα δεξαμενή η οποία είναι ήδη σε χρήση, μαζί με το νέο διπλό αγωγό ύδρευσης.

• Την αύξηση των προγραμματισμένων ραντεβού αποκομιδής απορριμμάτων από το κέντρο του Ηρακλείου.

• Τη συνέχεια του εμβληματικού έργου της ΔΕΥΑΗ με την αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης.

• Τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού ημερολογίου του Δήμου μας «Πάμε?».

• Τα προσωρινά αποτελέσματα των ωφελούμενων – επιλαχόντων στο Κ.Η.Φ.Η Αγίας Τριάδας.

• Την έναρξη και τη σούπερ ειδική διαδρομή του Ράλλυ Κρήτης 2026 που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της πόλης μας.

• Την εντυπωσιακή συμμετοχή συμπολιτών μας στις δράσεις της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού: (1) Πρακτικής εξοικείωσης στην ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ, και (2) στον ιστορικό περίπατο «Τα Παλιά Κτίρια μας αφηγούνται Ιστορίες...», σε συνδιοργάνωση με την εθελοντική ομάδα ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ και τη συμβολή του αρχιτέκτονα-μηχανικού Ηρακλή Πυργιανάκη.

• Το δυναμικό ξεκίνημα της δράσης «Πάμε Ανακύκλωση» - Followgreen που διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά

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