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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φώφη Γεννηματά: Πέντε χρόνια από τον θάνατό της – Σήμερα το μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο

Φώφη Γεννηματά
clock 09:47 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μνημόσυνο για τη συμπλήρωση πέντε ετών από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, θα τελεστεί σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 12:30, με την παρουσία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η Φώφη Γεννηματά είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 2008. Δεκατρία χρόνια μετά, στις 11 Οκτωβρίου του 2021, η νόσος παρουσίασε υποτροπή και εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αφού πρώτα είχε αποσυρθεί από την κούρσα για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος.

Μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, στις 25 Οκτωβρίου, και ενώ ένα εικοσιτετράωρο νωρίτερα είχε πέσει σε ηπατικό κώμα, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

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