Αθανάτοι: Αντιδράσεις κατοίκων για τον έλεγχο της τέντας διαμαρτυρίας – Ζητούν απαντήσεις για το ακίνητο Σκουλούδη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Την αντίδρασή τους για τον έλεγχο της πρόχειρης τέντας που έχουν τοποθετήσει ως καταφύγιο από τις καιρικές συνθήκες εκφράζουν κάτοικοι στους Αθανάτους, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε δημόσια παρέμβασή τους, μετά από παρέμβαση της Αστυνομίας ακολούθησε έλεγχος από την Πολεοδομία και πρόσκληση για την παραλαβή των αποτελεσμάτων της αυτοψίας. Οι κάτοικοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για την εξέλιξη αυτή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν λάβει αντίστοιχες απαντήσεις στα ερωτήματά τους σχετικά με το ακίνητο που προορίζεται για τη δημιουργία της δομής.

Ειδικότερα, ζητούν διευκρινίσεις για τις πολεοδομικές παραβάσεις που, όπως υποστηρίζουν, πρέπει να διερευνηθούν, τα ζητήματα ασφάλειας και πρόσβασης, καθώς και τα όρια και την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης. Παράλληλα, θέτουν ερωτήματα για την είσοδο και τον προαύλιο χώρο του ακινήτου, σε σχέση με την προβλεπόμενη διαμόρφωση του παράδρομου της οδού Ηρακλείου–Μοιρών.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν, επίσης, να δοθούν δημόσιες απαντήσεις για το καθεστώς εγκατάστασης των σκηνών φιλοξενίας στην Ιεράπετρα, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και τους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για άνιση αντιμετώπιση, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές έδειξαν άμεση ανταπόκριση στον έλεγχο της τέντας τους, ενώ παραμένουν, όπως αναφέρουν, εκκρεμή ερωτήματα για το ακίνητο που προορίζεται για τη δομή. Παράλληλα, καλούν σε συνέχιση των καθημερινών συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, στις 18:00, στην μπλε τέντα επί της οδού Ηρακλείου–Μοιρών.

Τα ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι αφορούν πολεοδομικές και διοικητικές διαδικασίες, για τις οποίες αναμένουν επίσημες διευκρινίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με δημοσίευση:

ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ....... ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ!

Κοιτάξτε καλά τις φωτογραφίες.......

Αυτή η μπλε τέντα είναι το καταφύγιο από τη βροχή των κατοίκων που διαμαρτύρονται καθημερινά στους Αθανάτους για την αποτροπή δημιουργίας δομής λαθρομεταναστών(δεν μασάμε τα λόγια μας,όλοι ξέρετε ότι έχουν εισβάλλει παράνομα.........)

Πέντε μήνες παρουσίας, αγωνίας και διεκδίκησης για τον τόπο μας ......

Η πολιτεία μας απάντησε με έλεγχο της τέντας....

Μετά την παρέμβαση της Αστυνομίας, ήρθε η Πολεοδομία....

Ακολούθησε πρόσκληση παραλαβής των αποτελεσμάτων της αυτοψίας....

Για να ακούσουν τους κατοίκους, δεν βρίσκουν τρόπο.......

Για να ελέγξουν το νάιλον που τους προστατεύει, βρίσκουν υπηρεσίες........

Απέναντι βρίσκεται το ακίνητο Σκουλούδη, που προορίζεται για δομή. Εκεί ζητάμε ακόμη καθαρές απαντήσεις για τις πολεοδομικές παραβάσεις, τα πρόστιμα, την ασφάλεια και την πρόσβαση.

Κοιτάξτε πού οδηγεί ο παράδρομος( που στήθηκε η τέντα προστασίας των Ελλήνων) και που σταματάει....

Σταματάει ακριβώς στην είσοδο του Σκουλούδη.....που είναι προφανές ότι ο παράδρομος έπρεπε να συνεχίζει παίρνοντας μέρος της ιδιοκτησίας Σκουλούδη!!!!!!

Ζητάμε να δημοσιοποιηθούν τα όρια της απαλλοτρίωσης Σκουλούδη και να εξηγηθεί τι προβλέπεται για την πόρτα και τον προαύλιο χώρο.

Ποιο τμήμα έχει απαλλοτριωθεί;

Έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση; Τι οφείλει να απομακρυνθεί και γιατί παραμένει εκεί;

Ας δείξουν και για αυτά την ίδια προθυμία που έδειξαν για την τέντα....

Αυτές είναι οι πολιτικές που οδηγούν σε εμφύλιο....

Σε λίγο θα είμαστε χειρότεροι από το Σουδάν....με τα αποτελέσματα των ενεργειών των αρμόδιων...

Και ας απαντήσουν δημόσια και για την Ιεράπετρα:

Με ποιες εγκρίσεις έχουν τοποθετηθεί οι σκηνές φιλοξενίας;

Ποιο καθεστώς εφαρμόζεται;

Έγινε αντίστοιχη αναφορά της Αστυνομίας; Πραγματοποιήθηκε αυτοψία της Πολεοδομίας;

Οι αρμόδιες αρχές έχουν τα στοιχεία. Ας τα παρουσιάσουν.

Η προστασία από τη βροχή είναι ανθρώπινη ανάγκη. Οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται έχουν κι αυτοί δικαίωμα να μη γίνονται μούσκεμα.... ή μόνο για τους παράνομα αφιχθέντες νοιάζεται η πολιτεία;

Πόση αυστηρότητα χωράει τελικά σε μια μπλε τέντα;

Και πόση ευελιξία χωράει σε ένα καθ' όλα ακίνητο που επιλέχθηκε για δομή;

Η νομιμότητα χάνει το κύρος της όταν οι πολίτες βλέπουν τον μεγεθυντικό φακό πάνω στο δικό τους πρόχειρο στέγαστρο και περιμένουν ακόμη απαντήσεις για όσα βρίσκονται απέναντι.

Αρκετά με την εξουσία που προσπερνά τα μεγάλα ερωτήματα και εξαντλεί την αποφασιστικότητά της στο νάιλον των κατοίκων..... και την απαξίωση τους!

Όλοι καθημερινά στις 18.00 στη μπλέ τέντα στην Ηρακλείου Μοιρών!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: