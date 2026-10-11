Δομή στους Αθανάτους: «Πού βρίσκονται οι τοπικοί βουλευτές;» – Νέα παρέμβαση των κατοίκων

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Σε νέα παρέμβαση για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο κτίριο Σκουλούδη, στην περιοχή των Αθανάτων, προχωρούν οι κάτοικοι, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους και ζητώντας την επανεξέταση της χωροθέτησης.

Όπως επισημαίνουν, οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται εδώ και τέσσερις μήνες, ενώ επικαλούνται αρνητικά ψηφίσματα θεσμικών οργάνων και επαγγελματικών φορέων, καθώς και χιλιάδες υπογραφές πολιτών.

Στην ανακοίνωσή τους θέτουν ζητήματα ασφάλειας, πλημμυρικού κινδύνου και νομιμότητας του κτιρίου, ζητώντας επίσημες απαντήσεις και ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία.

Η ανακοίνωση των κατοίκων:

Όταν η κυβέρνηση αποφασίζει ερήμην της κοινωνίας και επιμένει να αγνοεί τη φωνή των πολιτών, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο η απόφαση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η εξουσία.

Εδώ και τέσσερις μήνες, οι κάτοικοι των Αθανάτων και της ευρύτερης περιοχής βρίσκονται καθημερινά στον δρόμο, διαμαρτυρόμενοι για τη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο κτίριο Σκουλούδη.

Τέσσερις μήνες αγώνα, ενημέρωσης, διαμαρτυριών και διεκδίκησης του αυτονόητου: να ακουστούμε και να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανησυχίες μας.

Κι όμως, ο υπουργός κ. Πλεύρης συνεχίζει να δηλώνει ότι η δομή θα προχωρήσει. Χωρίς ουσιαστική διαβούλευση. Χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. Χωρίς να έχουν απαντηθεί πειστικά τα σοβαρά ερωτήματα που έχουμε θέσει.

Και αναρωτιόμαστε: Σε ποια δημοκρατία η διαφωνία των πολιτών, οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων και οι τεκμηριωμένες ανησυχίες μιας ολόκληρης περιοχής αντιμετωπίζονται σαν να μην έχουν καμία σημασία;

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει εκφράσει την αντίθεσή του με ψήφισμα. Το ίδιο έχει πράξει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Αρνητική στάση έχουν εκφράσει επίσης ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων.

12 τοπικές κοινότητες επίσης έχουν δώσει αρνητικά ψηφίσματα.

10.000 πολίτες έχουν υπογράψει, ενώ οι κάτοικοι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται καθημερινά.

Πόσες φωνές πρέπει ακόμη να ακουστούν για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς;

Και όλα αυτά για έναν χώρο που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και νομιμότητας.

Ένα ακίνητο σε επικίνδυνο οδικό σημείο χωρίς κυκλοφοριακή σύνδεση σε μια περιοχή όπου έχουν καταγραφεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα, νεκροί και βαριά τραυματίες.

Ένα κτίριο σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από τον Ξηροπόταμο, ένα ρέμα με ιστορικό καταστροφικών πλημμυρών, με αναφορές στα έτη 1978, 1985 και 1994, το οποίο παραμένει μη οριοθετημένο και καμιά προσωρινή οριοθέτηση δεν παρέχει ασφάλεια αν δεν υλοποιηθεί το φράγμα των Δαφνών.

Μια περιοχή για την οποία έχουν τεθεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον πλημμυρικό κίνδυνο, την ασφαλή πρόσβαση και τη δυνατότητα εκκένωσης μιας εγκατάστασης δυναμικότητας 400 ατόμων.

Πώς θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και των ασθενοφόρων; Πώς θα απομακρυνθούν με ασφάλεια οι άνθρωποι σε περίπτωση πλημμύρας ή πυρκαγιάς; Έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα πολεοδομικά και τεχνικά ζητήματα;

Υπάρχουν έγγραφα και γνωμοδοτήσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του κτιρίου και τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης του.

Αντί, λοιπόν, να δίνονται διαβεβαιώσεις ότι η δομή θα λειτουργήσει, απαιτούμε να δοθούν συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και επίσημες απαντήσεις.

Η ανθρώπινη ζωή δεν προσφέρεται για πολιτικούς πειραματισμούς.

Θέλουμε να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που πρόκειται να φιλοξενηθούν εκεί. Δικαιούνται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής, όχι εγκαταστάσεις για τις οποίες παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα.

Θέλουμε, επίσης, να προστατεύσουμε τον τόπο μας, τις οικογένειές μας και τις περιουσίες που αποκτήσαμε με τον κόπο μιας ολόκληρης ζωής.

Και απαιτούμε να προστατευθούν τα χρήματα των Ευρωπαίων και Ελλήνων φορολογουμένων, ώστε να μη δαπανηθούν δημόσιοι πόροι για ένα έργο του οποίου η νομιμότητα και η καταλληλότητα αμφισβητούνται σοβαρά.

Και οι τοπικοί βουλευτές της κυβέρνησης; Πού βρίσκονται;

Οι πολίτες τούς εξέλεξαν για να εκπροσωπούν τον τόπο τους, να ακούν τις αγωνίες τους και να παρεμβαίνουν όταν προκύπτουν σοβαρά προβλήματα.

Σήμερα, όμως, οι κάτοικοι αισθάνονται ότι παλεύουν μόνοι τους.

Η εκπροσώπηση των πολιτών δεν μπορεί να περιορίζεται στην ημέρα των εκλογών. Η ευθύνη δεν εξαφανίζεται όταν οι αποφάσεις γίνονται δύσκολες.

Δεν είμαστε απέναντι στους ανθρώπους που αναζητούν προστασία. Είμαστε απέναντι στην προχειρότητα, στην αδιαφάνεια και στην επιβολή αποφάσεων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και ουσιαστικό διάλογο.

Ζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος, να ελεγχθούν όλες οι προϋποθέσεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.

Ζητάμε να ακουστεί η κοινωνία.

Ζητάμε να απαντηθούν τα ερωτήματα.

Ζητάμε να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη χωροθέτηση με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

Δεν θα επιτρέψουμε να αντιμετωπίζεται ο τόπος μας σαν ένας χώρος όπου μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε απόφαση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες.

Τέσσερις μήνες στον δρόμο. Χιλιάδες υπογραφές. Αρνητικά ψηφίσματα θεσμικών οργάνων και επαγγελματικών φορέων.

Κι εμείς συνεχίζουμε.

Με αξιοπρέπεια, επιμονή και αποφασιστικότητα. Με νόμιμες κινητοποιήσεις, με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και με κάθε θεσμικό και νομικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας.

Γιατί ο τόπος μας δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης.

Η εξουσία οφείλει να υπηρετεί τους πολίτες, όχι να τους περιφρονεί.

Η αλαζονεία της εξουσίας τελειώνει εκεί όπου αρχίζει η συλλογική διεκδίκηση μιας κοινωνίας που αρνείται να σιωπήσει.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

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