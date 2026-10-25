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ΚΟΣΜΟΣ

Χάος και στη Βαρκελώνη: Λεηλασίες και σοβαρές ζημιές - Πάνω από 100 συλλήψεις, ανήλικοι το 25%

επεισόδια Βαρκελώνη
clock 10:13 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (24/10) στο κέντρο της Βαρκελώνης, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε από τα social media με κεντρικό σύνθημα «ενάντια στο σύστημα».

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, 14 επιχειρήσεις υπέστησαν φθορές και λεηλασίες, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε στάσεις λεωφορείων και κάδους απορριμμάτων.

Οι ταραχές οδήγησαν αρκετά καταστήματα σε κλείσιμο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες πολίτες που βρίσκονταν για ψώνια στην περιοχή, να παραμείνουν εγκλωβισμένοι μέσα σε επιχειρήσεις για λόγους ασφαλείας.

Εκατοντάδες αστυνομικοί στους δρόμους

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της καταλανικής αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας της Βαρκελώνης, με τη συνολική αστυνομική παρουσία να ξεπερνά τους 220 άνδρες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, με περίπου το 25% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν περισσότεροι από 220 αστυνομικοί της καταλανικής και της Δημοτικής Αστυνομίας, στην προσπάθεια να περιορίσουν τα επεισόδια. Πολλοί από τους νεαρούς που συμμετείχαν στη συγκέντρωση φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Η κινητοποίηση έγινε μέσω των κοινωνικών δικτύων, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη ενημέρωση για τη διοργάνωση διαδήλωσης.

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν στην πλατεία Καταλονίας, στη Λα Ράμπλα, στην οδό Πορτάλ ντε λ' Άνχελ και στους γύρω δρόμους. Ο δήμος ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας, αυξάνοντας την αστυνομική παρουσία από την πλατεία Ουρκινάονα έως την πλατεία Πανεπιστημίου.

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