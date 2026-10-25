Χάος και στη Βαρκελώνη: Λεηλασίες και σοβαρές ζημιές - Πάνω από 100 συλλήψεις, ανήλικοι το 25%

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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (24/10) στο κέντρο της Βαρκελώνης, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε από τα social media με κεντρικό σύνθημα «ενάντια στο σύστημα».

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, 14 επιχειρήσεις υπέστησαν φθορές και λεηλασίες, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε στάσεις λεωφορείων και κάδους απορριμμάτων.

Οι ταραχές οδήγησαν αρκετά καταστήματα σε κλείσιμο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες πολίτες που βρίσκονταν για ψώνια στην περιοχή, να παραμείνουν εγκλωβισμένοι μέσα σε επιχειρήσεις για λόγους ασφαλείας.

Protesters in Barcelona, Spain looted shops and set fire to street furniture around the city’s central Plaza de Catalunya in an anti-establishment rally on Saturday. Europe is facing a wave of public anger, with demonstrators protesting over housing and living costs across the continent, including in France, Albania, Belgium and Italy. — CBS News (@CBSNews) October 25, 2026

Εκατοντάδες αστυνομικοί στους δρόμους

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της καταλανικής αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας της Βαρκελώνης, με τη συνολική αστυνομική παρουσία να ξεπερνά τους 220 άνδρες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, με περίπου το 25% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν περισσότεροι από 220 αστυνομικοί της καταλανικής και της Δημοτικής Αστυνομίας, στην προσπάθεια να περιορίσουν τα επεισόδια. Πολλοί από τους νεαρούς που συμμετείχαν στη συγκέντρωση φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Η κινητοποίηση έγινε μέσω των κοινωνικών δικτύων, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη ενημέρωση για τη διοργάνωση διαδήλωσης.

🇪🇸 | URGENTE: Centro de Barcelona, España: https://t.co/NTTFotGbSR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν στην πλατεία Καταλονίας, στη Λα Ράμπλα, στην οδό Πορτάλ ντε λ' Άνχελ και στους γύρω δρόμους. Ο δήμος ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας, αυξάνοντας την αστυνομική παρουσία από την πλατεία Ουρκινάονα έως την πλατεία Πανεπιστημίου.

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